特斯拉中國煥新版Model Y突然上線販售

特斯拉中國10日突然上線販售煥新版Model Y，預計今年3月交車。（取自特斯拉中國官網）

特斯拉 中國10日突然上線販售煥新版Model Y，預計今年3月交車，大陸製造的煥新版Model Y定價人民幣26.35萬元（3.6萬美元），較舊款漲價人民幣1.36萬元，長續航全輪驅動版定價人民幣30.35萬元（約4.1萬美元）。

煥新版Model Y在外觀、座艙、續航等方面，有不同程度的升級，零百公里加速 4.3 秒，719公里（CLTC）的續航里程是史上續航最長的Model Y。

煥新版Model Y只開賣後輪驅動首發版與全輪驅動首發版兩款車型，續航分別為593km和719km，售價為人民幣26.35萬元和30.35萬元。首發版限時銷售至2月28日，預購即可獲贈2年/4萬公里延長保修服務。

智慧化方面，煥新Model Y搭載HW4.0 AI 硬體，全車配備8個攝像頭。基於新硬體，智慧駕駛分為三個等級：基礎版輔助駕駛，包括ACC和輔助轉向，免費贈送；增強版輔助駕駛，支援自動泊車和召喚等功能，需額外支付人民幣3.2萬元；而FSD支持城區NOA，但目前在大陸國內無法使用。去年9月，特斯拉AI團隊發佈的FSD功能全球部署路線圖顯示，官方計畫在獲得監管部門批准後，預計於2025年第1季在中國和歐洲推出FSD功能。

在外觀和座艙方面，煥新Model Y也有一定升級。外觀上，前臉造型、前後大燈、尾部擴散器、輪轂及後視鏡均為全新設計，尾部搭載漫反射式尾燈。在座艙方面，新車新增了環繞式氛圍燈、前排座椅通風等功能和配置，後排座椅也再度加長了15mm，此外還新增了鍍銀塗層的全景玻璃車頂，對新車的防曬隔熱能力進行了升級。

相比煥新Model Y，舊款Model Y在去年12月就推出了促銷活動，即「選購現車尾款立減1萬元」，並可疊加此前的5年0息金融方案使用，其後輪驅動版和長續航全輪驅動版官方建議售價分別為24.99萬元和29.09萬元，減去1萬元尾款後，實際成交價格分別降至23.99萬元和28.09萬元，比煥新Model Y便宜2.36萬元。

值得注意的是，在推出Model Y煥新版的同時，特斯拉Model 3售價也調整了，價格為人民幣23.55萬～33.95萬元，整體漲價人民幣3,600元，其中入門版車型續航里程提升至634km（CLTC），其他車型配置不變。