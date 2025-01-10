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中國版QE喊卡 人行想做什麼？

記者林茂仁／即時報導
中國人民銀行10日宣布，暫停在公開市場買入國債。（中新社）
中國人民銀行10日宣布，暫停在公開市場買入國債。（中新社）

中國版QE突然喊卡，中國人民銀行10日宣布，暫停在公開市場買入國債，分析認為，人行暫停買進國債，有助於穩住人民幣匯率，並且可能調降存準率來釋放資金。

中國人民銀行表示，鑒於近期政府債券市場持續供不應求，決定自2025年1月起暫停開展公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供需狀況擇機恢復。

新浪財經報導，人行消息發布後，大陸銀行間市場國債成交收益率走高約3個基點，10年期、30年期公債收益率上升，其他期限活躍券收益率也普遍往上走。但A股上證指數則是大跌1.33%。

人行從2024年8月起開始買進國債並釋放出資金，當時被外界稱為「中國版QE」，人行分別在2024年8月、9月、10月、11月和12月淨買入債券面值為人民幣1,000億元、2,000億元、2,000億元、2,000億元和3,000億元，合計淨買入規模高達人民幣1兆元，為市場提供中長期流動性資金。

專家指出，買進國債就是投放流動性的工具，但也被用來達到穩定債券市場價格的目的。

招聯金融首席研究員董希淼表示，受經濟下行等因素影響，近年來有效融資需求不足，一定程度上出現「資產荒」，包括農商銀行在內的部分商業銀行擴大債券投資，債券投資收益成為銀行收入的重要來源。而政府債券由國家信用背書，具有較強的安全性，成為金融機構資產配置的重要選擇，一度出現供不應求現象，人行暫停買進國債，有助於平衡國債市場供需關係。

董希淼指出，預計下一步，人行將通過公開市場操作、降低存款準備率等方式，向市場注入短期和長期資金，繼續維持市場流動性充裕。

東方金誠研發部執行總監馮琳分析，暫停買債顯示人行對債市的調控力度加碼，旨在遏制近期債市收益率快速下行的勢頭，同時也有助於穩定人民幣匯率，後續若政府債券供給放量，長債收益率回升至合理水平，市場供需關係能夠自發趨於平衡，人行就有可能恢復買入國債，繼續發揮通過國債淨買入操作向市場投放中長期流動性的作用。最後值得一提的是，暫停買入國債，或意味著第1季度降準概率上升。

馮琳表示，受人行暫停買進國債影響，短期內10年期公債殖利率可能會出現較大幅度的回升，但在今年「適度寬鬆」的貨幣政策基調下，「債牛」行情大方向難實現逆轉。

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