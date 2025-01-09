西藏強震災民增至6.15萬 3612間房屋倒塌

西藏震區持續進行受災救援工作。(路透)

西藏自治區政府下午通報，西藏日喀則市定日縣7日發生規模6.8地震 ，截至9日上午6時，地震已造成126人遇難，受災民眾達6.15萬人。經初步排查，此次地震已造成3612間房屋倒塌。

綜合央視新聞、新華社報導，西藏自治區政府新聞辦公室9日下午舉行地震受災救援工作第三場新聞發布會，作以上通報。

7日強震之後，迄今餘震不斷。根據西藏地震局，截至9日下午3時，共計監測到餘震1211次，其中規模3及以上餘震33次。最大餘震為規模4.4，距離主震震央約18公里。

西藏應急管理廳副廳長郝濤表示，目前地震災區共設置224個安置點，已安置4.75萬人。

西藏衛生健康委員會主任格桑玉珍表示，截至當地時間上午9時，累計收治傷患337人，經救治後出院246人。目前在醫院接受治療的有91人，其中輕症72人，重症19人，醫療救治工作正逐步從應急救治轉向規範治療。

報導說，此次地震等級高、烈度強、震源淺，震央周邊鄉鎮、村莊相對集中，造成較為嚴重的房屋受損。截至目前，經初步排查，已造成3612間房屋倒塌。

BBC中文網報導，一般而言，高原地區人口少、城市建築密度小、樓層低，地震造成的損害相對較小，然而西藏這次地震卻造成較嚴重的傷亡。

中國地質科學院地質研究所研究員蘇德辰分析，可能的原因是當地房屋品質較差、年久失修、結構不合理，這才導致房屋倒塌、人員傷亡。

西藏住建廳長李修武下午表示，本次地震房屋受損嚴重的主要原因有三個方面：一是地震等級高、烈度強；二是震源淺，破壞力強；三是震央與周邊集鎮、村莊距離近，導致受損房屋較多。

李修武說，目前西藏住建部門正在組織專業技術人員奔赴災區，全面排查災區房屋，及時排除險情，並同步展開災損評估，為下一步制定災後恢復重建方案打下基礎。