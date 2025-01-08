西藏地震傷亡慘重 班禪是否在雍和宮辦法會受關注

雍和宮為清代雍親王府改建，始建於1694年，乾隆皇帝登基後改為藏傳佛教寺廟，迄今都有重要的意義。（記者廖士鋒／攝影）

西藏日喀則定日縣7日的大地震 傷亡慘重，官方公布已有126人遇難、188人受傷，並已轉移近5萬民眾。至於日喀則地區重要的宗教領袖、身兼大陸中國佛教協會副會長的十一世班禪額爾德尼·確吉杰布，尚未公開發表回應，位於北京的藏傳佛教信仰中心雍和宮，也暫未舉行相關的祈福法會。

雍和宮是北京目前極少數仍擁有喇嘛進駐的藏傳佛教寺廟之一（另外還有平日並不對外開放的西黃寺）。本報記者8日下午前往雍和宮，向一位喇嘛詢問地震後是否有舉辦祈福法會，喇嘛表示目前還沒有聽到消息，「要看領導的通知」；一位清潔工人回覆記者詢問時也表示目前還未有法會。

據了解，此次地震受災地區隸屬於日喀則，傳統上位於日喀則的扎什倫布寺是班禪額爾德尼的駐錫地，日喀則也被認為是後藏地區的信仰中心。

公開資料顯示，近年來的諸多西藏、四川地震災害發生後，約在3至10日內，十一世班禪額爾德尼都有於北京的雍和宮舉辦祈福法會，例如2008年5月21日班禪在雍和宮為汶川大地震死難者主持祈福法會、2013年4月23日班禪也在雍和宮主持四川雅安地震祈福法會、2015年4月30日也有替尼泊爾大地震舉行的法會。

這次地震爆發已到第二日，目前大陸宗教界的關懷與慰問逐漸湧現，包含大陸「基督教全國兩會 社會服務部」發文為西藏日喀則市定日縣地震代禱；廣東省道教界也發布「馳援西藏日喀則市定日縣抗震救災倡議書」；佛教界則更是已有多省的佛教協會、佛寺公開發布倡議書或者發文關懷與慰問災區，橫跨漢傳與藏傳佛教。

第十四世達賴喇嘛 7日已通過官網發表公開聲明，對地震中遇難的民眾和生還者及災民表達了哀悼和慰問。達賴喇嘛表示「我深感悲痛」、「我為在這場地震災難中失去生命的人祈禱，並向他們的家屬致以深切的慰問。我也為所有受傷的人祈願，祝願他們早日康復」。達蘭薩拉方面也已於8 日下午在大乘法苑舉行祈福法會。

而據官方統計，定日縣全縣總人口6萬1,785人，有43座寺廟，僧尼448名。縣內知名的藏傳佛教寺廟包含號稱世界最高的寺廟、海拔超過5,000公尺的絨布寺；還有協格爾曲德寺、格丹卓培林寺、拉布齊寺、堆桑林寺等。但地震發生以來，官方迄未向外界公布震區的藏傳佛教寺廟與僧人受災或協助救災的情況。

鄰近災區的知名藏傳佛教寺廟薩迦寺則張貼公告暫停對外開放，管委會動員薩迦寺全體僧眾「在抗震救災工作中主動作為，自覺發揚藏傳佛教扶危濟困的精神」。