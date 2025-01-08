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賴清德說與西藏同在 中：感謝台灣各界和民眾的關心慰問

特派記者廖士鋒／北京即時報導

西藏日喀則定日縣7日上午發生大地震，已超過100位民眾遇難、當局並轉移將近5萬民眾，台方有台總統賴清德、陸委會、海基會等各方表達慰問，中國國台辦則在8日晚間對「台灣各界和民眾」的關心慰問表示感謝，雖未明確點名，但此舉也形成近期罕有的兩岸「好言相待」。

中國國台辦發言人陳斌華8日晚間表示，「台灣各界和民眾通過多種形式向災區表達關心慰問，體現了兩岸血濃於水、守望相助的同胞之情。我們對此表示感謝」，他並提到中國全力開展搶險救災、安置受災民眾。

此前賴清德已透過X平台（舊稱推特）發文慰問，以英文強調「我們的心與西藏及周邊地區受地震影響的人們同在，在此向罹難者家屬，表達最深切誠摯的慰問，並且祈禱救難與救濟措施盡早抵達，以協助災區迅速復原」。

台灣陸委會也發出新聞稿，表示政府透過兩岸既有聯繫機制向中國有關方面表達慰問之意，也請海基會儘速了解有無國人受困於當地或傷亡情形，陸委會並指，目前災區餘震不斷，政府將持續密切注意當地最新地震訊息與實際情況。

海基會則表示，這次強震導致西藏大量房屋倒塌，並已造成逾兩百人傷亡。海基會已於今日致函海協會表達遺憾，並請海協會代向罹難者家屬表達慰問之意，也期盼災區人民早日恢復正常生活。

中國外交部發言人郭嘉昆稍早在8日下午於記者會上表示，截至1月8日11時，俄羅斯、巴基斯坦、尼泊爾、吉爾吉斯、哈薩克、塔吉克、越南、馬來西亞、馬爾地夫、日本、古巴、委內瑞拉、塞爾維亞、白俄羅斯、西班牙、義大利、亞塞拜然、喬治亞、阿曼、格瑞那達、薩爾瓦多、烏茲別克等22國領導人，以及印度、巴西、埃及、阿拉伯聯合大公國、土耳其、巴林、伊朗等國外交部，聯合國秘書長、上海合作組織秘書長、中美洲議會議長等以不同方式向中國表示慰問。中國「對此表示衷心感謝」。

地震 白俄羅斯 賴清德

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