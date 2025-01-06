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李嘉誠逾6億美元賣中藥公司 和黃醫藥聚焦新藥研發

中央社台北6日電
香港富商李嘉誠。（歐新社資料照片）
香港富商李嘉誠。（歐新社資料照片）

港商李嘉誠控股的和黃醫藥近日以人民幣44.78億元（約6.1億美元）售出上海和黃藥業其所持有的45%股份。李嘉誠賣掉優質資產，選擇現金落袋為安，公司稱目的是讓資源集中在新藥開發的核心業務。

和黃醫藥2日發布公告，公司擬分別以人民幣34.83億元、9.95億元分別向金浦健服、上海醫藥出售上海和黃藥業35%、10%股份。出售完成後，上海醫藥將持有上海和黃藥業60%股權，成為上海和黃藥業的實控人。

綜合中國商報、創投資訊網站「投資界」等報導，和黃醫藥表示，集團核心業務為全球開發和商業化治療癌症和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法，通過此番股權出售可以實現相關價值變現，進一步優化集團的資本及債務結構，以及讓集團將資源集中在其核心業務領域。

和黃藥業與李嘉誠淵源深厚。資料顯示，2001年公司由上海醫藥全資子公司上海市藥材有限公司與和黃醫藥合資設立，雙方各持股50%。其中，和黃醫藥歸屬於長江和記實業有限公司旗下，也就是由李嘉誠支持。

隨後，李嘉誠聯手當時中國最強的三家藥企，分別合資成立同仁堂和記藥業、白雲山和黃、上海和黃藥業三家子公司，拉開其中藥版圖。

到了2022年，和黃醫藥明確提出將剝離出售和黃藥業，專注於創新和全球化。

外界解讀，李嘉誠曾經把中藥視為和記黃埔有限公司的支柱產業，現在則將創新藥奉為圭臬。

和黃醫藥方面表示，中藥市場雖然誘人，但和公司創新藥的核心業務仍存在差異。公司未來將進一步聚焦於推動創新候選產品管線以及核心的創新藥業務發展。

45億現金到手後，市場也迅速給出認可，和黃醫藥2日開盤後一度上漲超過10%。6日其股價也上漲5.6%。

報導指出，創新藥研發、臨床試驗投入都需要巨大的資金。對企業來說，若創新藥在某個研發環節失敗，前期投入將面臨「打水漂」的風險。

和黃醫藥計劃開發的內部產品管線和戰略包括需要重金投入的抗體藥物複合體（ADC），預計新產品將於今年下半年進入臨床試驗。

投資 癌症

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