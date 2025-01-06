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陝西蒲城學生墜亡 家長討真相受阻大批民眾抗議

中央社台北6日電

陝西省渭南市蒲城縣職業教育中心一名學生2日凌晨被發現在學校宿舍墜亡，家長前往學校後卻被百般阻撓不能見孩子。數百名憤怒的民眾今天衝破警察人牆湧入學校，甚至毆打副校長，想要討個說法。

蒲城縣人民政府網站5日深夜發布關於此事的通報，表示該校三年級黨姓學生1日晚10時許因不滿同學深夜聊天影響自己休息，與對方發生口角和肢體衝突，後經教職員調解；凌晨3時許，黨被同學發現倒臥於宿舍樓下，急救人員當場宣布死亡。

通報稱，公安機關經進行現場勘查、調閱監控等，認定該生是高空墜落死亡，目前排除刑事案件。

有網友指出，網傳打人者是蒲城縣高官的子女，這可能是今天大批民眾聚集學校抗議的原因。但官方通報並未說明，與死者發生肢體衝突的學生家庭背景到底是什麼。

死者家屬則反映被百般阻撓和監視。根據死者母親在網上發言的截圖，她說自己兒子從來沒有甚麼過激行為，去年12月29日，看著孩子高高興興出門上學（高中住校），直到元月2日凌晨3點班主任老師打電話讓她去學校。

結果到了學校，學校老師各種阻撓和推託，不讓她見孩子，也不告訴她發生了甚麼，直到早上7點才告訴她，兒子已經沒有了。「我們要求去學校看看現場，派出所和學校各種阻撓，也不讓帶手機拍照片，誰能給我一個真相，誰能還孩子一個公道」。

網路社群平台X上的帳號「李老師不是你老師」今天發出多個影片和照片，顯示數百名甚至上千名民眾衝破警察的人牆，來到蒲城縣職業教育中心，為無故墜亡的學生聲援。

在衝撞過程中，幾名男子被警察抓捕。此外，憤怒的民眾還毆打蒲城職教中心副校長，手持盾牌的特警在現場維穩。

香港明報晚間報導，該報記者今天致電中共蒲城縣委宣傳部，一名工作人員表示抗議行為得到控制，人群已被解散，並稱部分示威者「有惡意」。

香港 中共

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