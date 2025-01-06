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中國國家網路安全通報中心：一批境外惡意IP網攻北京

記者賴錦宏/即時報導
華爾街日報報導，中國駭客侵入美國基礎建設機構，意圖是一旦犯台時能拖延美方援助。 （路透）
華爾街日報報導，中國駭客侵入美國基礎建設機構，意圖是一旦犯台時能拖延美方援助。 （路透）

中國「國家網絡與信息安全信息通報中心」6日稱，發現一批境外惡意網址、惡意IP，有境外駭客組織利用這些網址和IP，持續對中國和其它國家發起網路攻擊。該中心聲稱，這些相關惡意網址、惡意IP歸屬地，主要涉及美國、荷蘭、新加坡、土耳其、墨西哥、越南等。

該單位稱，這些惡意網址和IP都與特定木馬程式，或木馬程式控制端密切關聯，網路攻擊類型，包括建立殭屍網路、網路釣魚、竊取商業秘密和知識產權、侵犯公民個資等，對中國境內網路單位、網路使用者構成重大威脅，部分活動已涉嫌刑事犯罪。

另據《華爾街日報》報導，與中國有關的駭客，侵入美國基礎設施，美國國安局人員聲稱，北京已開始為可能的侵台行動，進行包括對美國在內的網路任務，這些作為都是為一旦犯台時拖延美國的支援回應。

《華爾街日報》報導，美國國家安全局（NSA）分析人員發現，北京已開始為可能的侵台行動進行網路基礎工作，當中也包括對美面向。這些資訊讓調查人員看到網路駭客行動還有更高層次。

報導援引國安官員稱，美方會向盟友提供基建設施遭駭客侵入的資訊。多名拜登（Joe Biden）政府跨部門資深國安官員認為，駭客聚焦於美國的關島與西岸城市，但目標實為台灣，並指中國所有作為都是為共軍可能侵台時要延緩美國回應，讓美方支援抵台前數天內，即能對台掌握局勢。

駭客 華爾街 拜登

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