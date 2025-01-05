我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：中國駭客已從網路竊盜升級為軍事武器

布林肯任內最後一次出訪 今晚將抵南韓

美駐中大使官微評論區風向變了…「義和團」言論退場

中央社台北5日電
近日美國駐北京大使館官微評論區風向轉變，出現大量「中美友好」、「友誼長存」等留言。(美聯社)
近日美國駐北京大使館官微評論區風向轉變，出現大量「中美友好」、「友誼長存」等留言。(美聯社)

西方駐中國使領館官方微博評論區往往充斥著中國民族主義言論，但近日美國駐北京大使館官微評論區風向轉變，出現大量「中美友好」、「友誼長存」等留言。分析稱，中國深陷經濟與地緣政治危機，當局放下戰狼姿態，向美國拋出橄欖枝。

美國自由亞洲電台報導，美國駐北京大使館元旦發出一則微博回顧中美1979年建交以來雙邊關係。中國網友在評論區一掃往日「戾氣」，發出逾300條歌頌中美關係的評論，例如「中美關係，是人類史上最偉大雙邊關係，給美利堅人民和中華民族帶來歷史性福祉，給世界帶來前所未有深遠影響」、「中美友誼長存」等。

此前美國駐中大使館發表前總統卡特（Jimmy Carter）去世的微博，評論區也有網友寫道「希望中美兩國以兩國人民利益為重，相互尊重和理解，作為兩個大國在競爭和合作中共同發展，為世界和平做出應有貢獻」。

但僅僅一周前，美國駐中國大使館每條微博下幾乎還是類似「美國鬼，過你的節吧，不要干擾中國」的內容。

報導引述紐約城市大學兼任教授滕彪表示，中國政府在內外交困下不得已擺出和緩姿態，導致這種轉向的出現。

滕彪說，中共一方面擔心中美關係正常，西方民主思想影響中國國民，進而危及中共的統治；但另方面中國若與西方國家交惡，結果就是經濟崩潰。

他表示，「中共操控民間『義和團』輿論的尺度很難拿捏」，但無論如何，中國和西方民主國家的關係很難重建。

另有分析指出，美國駐北京大使評論區的輿論並非真正民間言論，無論是罵美國或歌頌中美友誼，都是中國政府所主導。

分析說，中國政府態度轉變除與自身內外交困有關，也有可能以此方式試探即將上任的川普政府，但是不論中國做出何種姿態，中美關係不會再回到最初的蜜月期。

揚言對中國揮出關稅大棒的川普就任美國總統前，中國官媒近期一改多年來對美的批判態度，去年耶誕節期間人民日報和環球時報聯合發起「中美友好合作故事」作品徵集活動，藉以「記錄中美交流感人至深的故事，展示中美友好合作美麗畫卷」。

大使館 中共 微博

上一則

NASA發布衛星圖像 中國內蒙古沙漠建太陽能長城

延伸閱讀

華爾街日報：中國駭客已從網路竊盜升級為軍事武器

華爾街日報：中國駭客已從網路竊盜升級為軍事武器
日鐵收購美鋼遭擋 日本政府憂日企對美投資減速

日鐵收購美鋼遭擋 日本政府憂日企對美投資減速
搭國內航班 5/7起查真實身分證 1/8起赴英需先申請ETA

搭國內航班 5/7起查真實身分證 1/8起赴英需先申請ETA
大仁說財經／液化天然氣 歐洲為何難降價

大仁說財經／液化天然氣 歐洲為何難降價

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19

超人氣

更多 >
無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德
3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執

3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執
走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪
紐約曼哈頓堵車費5日起開徵 有4條免費路線

紐約曼哈頓堵車費5日起開徵 有4條免費路線
薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」