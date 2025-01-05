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中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

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中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中央社台北5日電
圖為吉林長春市一名母親帶小孩抽血。示意圖。(新華社資料照)
圖為吉林長春市一名母親帶小孩抽血。示意圖。(新華社資料照)

中國從COVID-19疫情後至今，大量醫院破產倒閉。當地公立醫院雖有政府財政投入，但更多仰賴市場化經營，已有分析指出，在醫院經營壓力越來越大的情況下，民眾看病可能會越來越貴。

根據醫學行業媒體「醫眼觀察」去年的報導，中國醫院協會民營醫院管理分會副會長余小寶曾明確指出，自疫情爆發以來，已有超過2000家民營醫院因經營困難而破產。

這個數據還在持續上升。「三聯生活週刊」今天在其微信公眾號刊文指出，在全國企業破產重整案件信息網上查詢「醫院」，在2024年，和醫院破產有關的紀錄共有1200多條，而在2023年和2022年，分別為800多條和500條。由此可以看出，2024年破產的醫院數量正在快速大幅增長。

2024年，中國全國多地爆發出醫院破產的新聞，其中以中小民營醫院為主，也不乏個別公立醫院，其中引人關注的案例包括，以人民幣4億多元破產拍賣的宿遷兒童醫院、以及廣州梅州的一家公立醫院欠薪破產等。

中國公益性的事業單位分為公益一類和公益二類，前者資金全部來自政府撥款，而後者既來自政府撥款補助，又來自市場化的自營業務，公立醫院就屬於公益二類，一方面需要政府撥款，同時又要在市場上逐利。

報導說，隨著人口減少，醫保基金的資金來源會越來越少，醫保基金是公立醫院重要的收入來源，如果醫保大盤萎縮，公立醫院會面臨越來越大的收入壓力，只能向患者轉移壓力，對於普通民眾來說，意味著「看病貴」的現象可能會越來越突出。

報導並指出，已開發國家的個人衛生支出占衛生總費用的比重通常是10%左右，政府支出大概占8成左右。從2023年的數據來看，中國個人衛生支出占比為27.3%，和過去幾年相比有所下降，但和國際水準相比還是極高。

中國的衛生總費用中，2023年的政府支出占比為26.7%，本應占大頭的政府支出，卻比個人衛生支出占比還低，顯然政府投入不足。

破產 醫保 疫情

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