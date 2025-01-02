我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：特斯拉爆炸嫌犯 在車內恐已先飲彈自盡

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

海峽導報被暫停來台駐點 國台辦：莫須有的污蔑

中央社北京2日電

針對台灣陸委會以從事對台統戰為由，宣布暫停批准「海峽導報」及其所屬福建日報集團來台駐點，中國國台辦陳斌華晚間聲稱，這是以「莫須有的說辭污蔑」陸媒駐點記者「正當採訪報導行為」，是「對兩岸交流合作的蓄意破壞」。

國台辦今晚以陳斌華的名義書面回覆台灣媒體詢問，作上述表示。

陳斌華說，兩岸媒體互派記者駐點採訪20多年來，顯著增進了兩岸民眾的相互了解，對促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展具有積極意義。

他聲稱，「賴清德當局」上台以來，「不擇手段限制阻撓兩岸交流合作」，現在又以「莫須有的說辭污蔑」陸媒駐點記者「正當採訪報導行為」，暫停相關媒體赴台駐點。這是在兩岸新聞交流上「公然開倒車」，是對兩岸交流合作的「蓄意破壞」。

陳斌華宣稱，「賴清德口口聲聲講民主，其行為卻是對民主最大的踐踏。這種倒行逆施必將遭到兩岸民眾的堅決反對，必將自食其果」。

他又聲稱，不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸民眾交流合作「不會停，不會斷，不會少」。這是「打壓不了的民心所向」，也是「阻擋不住的大勢所趨」。「賴清德當局」應「立即停止政治操弄，停止破壞兩岸新聞交流合作」，確實尊重和保障中國媒體在台灣駐點採訪報導的權益。

陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，經過評估，中國媒體「海峽導報」具有「明顯從事對台統戰工作性質」，未來將暫停批准「海峽導報」與其所屬福建日報報業集團來台駐點。

梁文傑指出，「海峽導報」社務委員林靖東曾經拿經費指示捏造民調介入總統大選，「我們認為，海峽導報已經不是單純的新聞媒體」。目前該報有1名記者在台駐點，駐點時間至23日，不會要求其提早離境，未來將暫停批准其新的輪替記者來台駐點。

賴清德 民調 總統大選

上一則

新年一開始 蘋果中國官網又降價 最高可省800人民幣

延伸閱讀

史雪燕被解職 台陸委會：擔任公職必須放棄外國籍

史雪燕被解職 台陸委會：擔任公職必須放棄外國籍
鼓勵舉報？台陸委會：身邊有朋友領中國身分證 歡迎來信

鼓勵舉報？台陸委會：身邊有朋友領中國身分證 歡迎來信
翁曉玲指「大陸地區人民為中華民國國民」台陸委會：有誤

翁曉玲指「大陸地區人民為中華民國國民」台陸委會：有誤
「海峽導報」禁止在台駐點 台陸委會：明顯從事統戰工作

「海峽導報」禁止在台駐點 台陸委會：明顯從事統戰工作

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦—四川艦正式出塢。（視頻截圖）

中「四川艦」出塢 西方為何「難抄作業」 只能羨慕嫉妒恨？

2024-12-30 01:29

中「特種」機器狗升級 會耍高超技術 馬斯克注意到了

2024-12-30 05:30
福建最年長的老人林蛇母（左），已於元日凌晨在家中辭世，享嵩壽123歲。（取材自搜狐新聞）

福建最長壽人瑞123歲元旦辭世 長壽秘訣曝光

2025-01-02 02:00

超人氣

更多 >
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮

高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮
從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品

從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品
去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？
2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看