新年一開始 蘋果中國官網又降價 最高可省800人民幣

2025年元旦剛過，蘋果中國官網即公布最新降價促銷活動。（美聯社）

2025年元旦剛過，蘋果中國官網就公布「叱吒福利」新年促銷活動。1月4日到7日活動期間，以符合條件的支付方式購買指定商品，每位顧客每個產品類別限購2件，最高可省800元（人民幣，下同，約110美元），換購新iPhone 還享折抵優惠。

界面新聞分析，本次開啟的突然降價幅度並不算大，但仍可幫助蘋果趕在春節來臨前提升一波銷售業績，並在與中國國產手機品牌的競爭中拔得新年頭籌。

事實上，華為 本周一已經搶先宣布旗下手機大降價。據北京日報報導，12月30日，華為官網顯示，華為Pura 70系列、Mate X5等多款手機開啟降價促銷優惠，降價範圍從人民幣500元到2,500元不等，主要涉及高端機型，其中力度最大的HUAWEI Mate X5降價幅度更達人民幣2,500元。

蘋果在官網強調，Apple Store零售店內可參與本次優惠活動的商品數量有限，其中iPhone類商品數量為2萬9,300件，iPad類商品數量為3,500件，Mac筆記型電腦類商品數量為530件，Apple Watch類商品數量為8,350件，AirPods類商品數量為2,590件，Apple Pencil類商品數量為940件，售完即止。

事實上，這已經不是蘋果iPhone 16 系列發布以來的首次降價。

在2024年「雙11」電商節中，蘋果發布僅一個月的iPhone 16系列全系即迎來降價，iPhone 16全系列可領取人民幣500元優惠券，券後售價為人民幣5,499元起；優惠人民幣500元後，iPhone16 Pro Max起售價則降至人民幣9,499元。

新機發布後一個月就降價人民幣500元，三個月後又再次推出降價人民幣500元促銷，這一現象在蘋果先前的新品銷售中較為罕見。

Counterpoint報告顯示，2024年10月18日到11月10日的「雙11」期間，蘋果iPhone手機在中國的銷量與上年同期相比下降達兩位數。相比之下，蘋果在中國的主要競爭對手華為，透過Pura 70和Mate 60系列的降價促銷，實現了7%的銷量增長。