我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐奧良皮卡車撞人群 嫌犯持IS旗幟「鐵了心大屠殺」

後院不該種這7種果樹 園藝專家說原因

清華「神仙姐姐」彭弋航訪台「牢記使命」獲選年度人物

記者陳政錄／即時報導
彭弋航獲選北京清華大學2024年學生年度人物。取自清華大學學生會
彭弋航獲選北京清華大學2024年學生年度人物。取自清華大學學生會

去年曾代表北京清華大學，受馬英九基金會邀請訪台的陸生彭弋航，外型亮麗一度引起關注，被指神似「神仙姐姐」劉亦菲。據北京清華大學昨日發布的「2024年清華大學學生年度人物」榜單，她也位列其中，稱她在交流訪問活動中，始終牢記自己的使命，透過文化交流促進兩岸關係和平發展。

據「清華大學學生會」微信公眾號，2024年12月31日公布清華大學學生年度人物，羅列十名各領域佼佼者，清大日新書院2023級本科生彭弋航位列其中。

介紹指出，從踏入清華園後，彭弋航本著對文藝的熱愛，積極參與校園的文藝實踐，是白楊計劃的優秀學員，從新生骨幹營到全校迎新晚會，從校歌賽總決賽到113周年校慶，多次作為主持人，也是校舞蹈隊的一員，和校園原創劇《馬蘭花開》許鹿希的扮演者。

介紹還說，2024年11月，彭弋航赴台參加馬英九基金會組織的9天8夜交流訪問活動。她始終牢記自己的使命──透過文化交流促進兩岸關係和平發展。在活動中展現出的「卓越風采和文化素養」，引起媒體廣泛報導，觸達近億次級人群。

據北京清華大學學生會，在赴台交流後，彭弋航說，「我期待馬蘭花能夠在海峽兩岸的土地上一同綻放，讓中華文化成為連接兩岸青年心靈的堅固情感紐帶。」

值得注意的是，2025年1月1日元旦這天，解放軍東部戰區發布新的涉台MV影片，以港星劉德華演唱的《中國人》當作配樂，剪輯畫面包括聯合利劍2024A、2024B圍台軍演，共軍殲20、第六代戰機試飛，和無人作戰宣傳，此外，去年11月底到12月初訪台陸生，也都出現在影片中，包括桌球好手馬龍、清大彭弋航、復旦宋思瑤。

馬英九 微信 劉德華

上一則

解放軍元旦重磅發布「中國人」MV 賦予銀杏葉新意涵

下一則

已婚男師辦公室擁吻女學生影片外流「私下恐更瘋狂」

延伸閱讀

美國華人華僑社團聯合會 大型文藝演出迎新春

美國華人華僑社團聯合會 大型文藝演出迎新春
國際反貪組織公布2024年度貪腐人物 佐科威入列

國際反貪組織公布2024年度貪腐人物 佐科威入列
劉亦菲驚爆發福 神仙姐姐「臉腫一圈」崩壞照全網瘋傳

劉亦菲驚爆發福 神仙姐姐「臉腫一圈」崩壞照全網瘋傳
陸生發言風波 陸委會擬祭處分 馬辦：走回戒嚴老路？

陸生發言風波 陸委會擬祭處分 馬辦：走回戒嚴老路？

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦—四川艦正式出塢。（視頻截圖）

中「四川艦」出塢 西方為何「難抄作業」 只能羨慕嫉妒恨？

2024-12-30 01:29

中「特種」機器狗升級 會耍高超技術 馬斯克注意到了

2024-12-30 05:30
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30

超人氣

更多 >
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡
佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因