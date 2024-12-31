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中國2025年大事件：啟動延遲退休、抗戰勝利80周年…

記者黃雅慧／即時報導
2015年抗戰勝利70周年中國曾舉行大規模閱兵儀式，2025年抗戰勝利80周年中國將舉行哪些活動受到關注。圖為中共總書記習近平2015年9月3日上午檢閱參閱解放軍部隊。（中新社）
2015年抗戰勝利70周年中國曾舉行大規模閱兵儀式，2025年抗戰勝利80周年中國將舉行哪些活動受到關注。圖為中共總書記習近平2015年9月3日上午檢閱參閱解放軍部隊。（中新社）

2025年即將到來，中國也將面臨多個關鍵節點，包括重大歷史事件周年，如抗日勝利80周年、參與韓戰75周年等，同時中國社會將施行一批新法律，包括明年起將逐步延長退休年齡。

在歷史事件紀念活動上，對中共而言，有三大歷史紀念日適逢周年，這些節點上，中共或將舉行大的紀念活動：

一是遵義會議在2025年1月迎90周年，遵義會議除確立毛澤東領導地位，也是首次排除共產國際，獨立以馬列主義解讀自身路線、政策的會議，對當前中共精神有標誌性意義；

二是2025年9月將迎來「紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」，預計中共會隆重紀念，目的傳達真正的多邊主義，堅定維護聯合國為核心的國際體系。

2015年「紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年」，中國曾於9月3日在北京天安門廣場舉行大規模閱兵儀式，這也是習近平於2012年11出任中共中央總書記後，第一次大規模的慶典活動。

三是2025年10月將紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰75周年，中共長期以來以該歷史事件標榜保衛和平、反抗侵略。

此外，2025年中國將有多項法律施行：包括事關能源安全的《能源法》、規範學位授予工作的《學位法》自1月1日起施行；關乎文物保護的新修訂《文物保護法》自3月1日起施行；關乎農村集體經濟組織及其成員權益的《農村集體經濟組織法》自5月1日起施行；涉及廉政建設和反腐敗工作的新修訂《監察法》，以及關乎學前兒童權益的《學前教育法》自6月1日起施行。

此外，中國法定退休年齡自2025年1月1日起，預計以15年時間逐步延長。其中，男職工的法定退休年齡將從60周歲延遲至63周歲，女職工的法定退休年齡將從50周歲、55周歲分別延遲至55周歲、58周歲。

備受全球關注的中國航天在2025年也有新計劃：中國載人航天工程計畫實施神舟二十號、神舟二十一號、天舟九號三次飛行任務。行星探測方面，天問二號任務準備在2025年前後實施，主要目標是小行星探測，將瞄準一顆近地小行星進行伴飛並取樣返回；中國科學家模擬月壤成分燒製而成的「月壤磚」開展太空暴露實驗，首塊「月壤磚」預計將在2025年底返回地球。

在運動賽事方面，第九屆亞洲冬季運動會將於2025年2月7日至14日在黑龍江哈爾濱舉行，這是繼北京冬奧後，中國又一舉辦重大綜合性國際冰雪運動盛會，也是自1996年後哈爾濱第二次承辦亞冬會。另，第十五屆中國全國運動會將於2025年11月9日至21日舉行，由廣東、香港、澳門三地共同舉辦。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

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