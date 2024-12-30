過境免簽不斷升級「熱門地」上海離境退稅銷售額增近9成

隨著中國入境免簽政策不斷優化，越來越多外國遊客選擇來到中國遊玩。圖為韓國遊客文鉉堣（左後）一家在上海外灘合影。 （新華社）

中國國家稅務總局上海市稅務局30日發佈的數據顯示，2024年1月至11月，上海離境退稅 銷售額同比增長88.7%，境外旅客離境退稅申請人（次）超7.3萬，同比增長198.2%。

近期，中國過境免簽政策不斷升級，上海成為境外遊客「中國遊」熱門地，也帶動著「消費熱」。

據上海邊檢總站上海機場邊檢站介紹，2024年浦東國際機場口岸已累計查驗入出境外國人超過760萬人次，比2023年同期增加110%，其中來自日本 、韓國、美國的外國人數量位居前三。

為此，上海稅務部門加大對退稅商店的佈局力度。據介紹，上海稅務部門進一步完善「隨報隨備，集中公告」模式，加快退稅商店備案速度，配合相關部門持續優化退稅商店佈局。從數據上看，2024年上海已新增退稅商店近120戶，數量創歷年新高。

同時，上海離境退稅「即買即退」試點範圍也不斷擴大，今年新增興業太古匯、比斯特上海購物村、靜安嘉里中心3個「即買即退」集中退付點。截至目前，上海市共設有6個「即買即退」集中退付點，已可服務近200戶退稅商店。 「

即買即退」是上海市在全國首創試點的一項離境退稅便利舉措。在「即買即退」試點，符合條件的境外旅客在商場內所有退稅商店消費後，拿著購物小票和退稅申請單，就可直接前往集中退付點申領退稅款，不用等到在海關準備離境時再辦理退稅手續。