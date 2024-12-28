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CNN：中國廣設218座留置中心 習近平藉打貪大行整肅

中央社北京28日綜合外電報導
TITLE = China Police Torture圖為中國調查記者劉虎2015年站在北京的拘留所前。(美聯社)
TITLE = China Police Torture圖為中國調查記者劉虎2015年站在北京的拘留所前。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）調查發現，中國國家主席習近平的反貪行動日益擴張，中國已在全國各地建造或擴建200多座「留置中心」以審問貪汙嫌疑人，打擊對象從中共黨員擴及廣泛的公共領域人士。

CNN報導，習近平2012年掌權後，展開全面肅清貪腐及不忠人士的行動。隨著他鞏固對中共黨內及國家軍隊的控制，中國貪汙官員與他的政敵以空前速度和規模落馬。

習近平為了確保官員守規矩而採取過最令人膽寒的一些手段，當中有些也愈來愈常對廣泛許多的中國社會階層使用，從私人企業家到學校或醫院的管理人士，無論他們是否為中共的9900萬名黨員之一。

這種擴大的拘留制度稱為「留置」，留置設施內的每間牢房牆面都裝有軟墊，還有警衛日夜看守。留置期可長達6個月，期間無法會見律師或家屬。

數十年來，中共中央紀律檢查委員會利用秘密的法外拘留制度「雙規」，來審問涉嫌犯下貪汙或其他罪行的黨內幹部。受到調查的中國官員可能會從黨的相關建物、飯店或其他隱密地點消失數月，無法聯絡律師，家屬也無法探視他們。

隨著雙規的廣泛虐待、酷刑和逼供所受批評與日俱增，習近平在2018年廢除這項具爭議性的做法，但允許黨有權以調查為由傳喚黨員在指定時間到指定地點。

儘管如此，習近平並未停止秘密拘留，這也一直是他打擊貪腐與異議人士的強有力武器。他反而將這項手段寫成明文法律，並賦予新名稱「留置」，由強大的新國家機構「國家監察委員會」管轄。

中國國家監察委員會是2018年修憲時成立，將政府的反腐部門整合，並形同與中紀委合併。習近平也藉當年修憲清除障礙得以終身執政。

國家監委與中紀委不僅緊密合作，還共用辦公室、人員和網站，如此安排使得中共內部反腐監管機構職權範圍擴大到整個公部門。

新的留置拘留制度保留許多雙規的特色，例如有權單獨監禁嫌疑人，以及缺乏獨立監督。

一位曾於貪腐案代表中國官員的刑事辯護律師告訴CNN，他們認為，在保護被拘留者權利方面，留置幾乎沒有改善。

這位因擔心遭到中國政府報復而要求匿名的律師表示，許多他們的客戶詳述在留置期間遭到虐待、威脅和逼供。

留置網羅範圍比雙規更廣，不僅針對中共黨員，還可鎖定任何行使「公共權力」者，包括從官員、公務員到甚至是公立學校、醫院、體育組織、文化機構和國有企業的管理者。

留置還可拘留被認為與貪汙案件有牽涉的個人，例如疑似向遭調查官員行賄的商人。

遭到留置過的知名人物，包括億萬富豪投資銀行家包凡，以及曾是英超球星的中國男子足球國家隊前總教練李鐵，李鐵本月稍早已因貪腐被判處20年徒刑。

據企業公告，至少有127名中國上市公司的高階主管曾遭到留置，許多是任職私人企業，且多達3/4件留置是發生在過去2年。

習近平 中共 足球

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