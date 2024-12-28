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日中外長會談日方談話內容遭竄改 向中方提出關切

中央社東京28日專電
日本外相岩屋毅（左）25日在北京與中國外交部長王毅舉行會談。（圖／取自日本外務省官網）
日本外相岩屋毅（左）25日在北京與中國外交部長王毅舉行會談。（圖／取自日本外務省官網）

日本外務大臣岩屋毅25日在北京與中國外交部長王毅會談後，中日雙方發表有關歷史認識的會談內容不一致。岩屋昨天在例行記者會說，中方公布的內容不正確，已向中方提出關切。

岩屋昨天於日本外務省舉行的例行記者會表示，「（有關歷史認識）中方發表的內容不正確」。岩屋透露，日本已向中方提出關切。

有關這場中日外長會談，中方發表的內容指出，「岩屋在會談中當面承諾日方在歷史問題上會持續秉持『村山談話』，並表達深切的反省與由衷道歉」。但日方發表的內容並無這樣的表述。

岩屋於記者會表示，「在論及歷史認識的議題時，我的說明是（現任日本首相）石破茂內閣會繼承1995年『村山談話』及2015年『安倍談話』這些首相談話，也繼承日中之間的4個文件」。

岩屋還在記者會說，「對於中方片面發表的內容，已向中方提出關切」。

「村山談話」指的是1995年8月15日第二次世界大戰終戰50周年紀念日，時任首相村山富市發表的談話。

當時村山承認日本的殖民統治和侵略給各國人民帶來了巨大的損害和痛苦，特別是亞洲國家。為了確保未來不再犯錯，要謙虛接受這無庸置疑的歷史事實，並表達深切反省與誠摯歉意。

「安倍談話」是二戰終戰70週年紀念日，時任首相安倍晉三發表的談話。

內容指出，「我國對於在那場戰爭中的行為多次表達深刻的反省與由衷的歉意，為了以實際行動表明這種心意，我們將印尼、菲律賓等東南亞國家以及台灣、韓國、中國等亞洲鄰居人民走過的苦難歷史銘刻在心，戰後一直致力於這些國家的和平與繁榮」。

有關中日外長會談後，中方擅自發表竄改日方發言內容，這並非第一次。王毅今年7月26日與時任日本外相上川陽子在寮國會談中言及有關台灣議題，中國外交部官網公布的內容將上川的發言擅自更改成近似中國立場，日本外務省指中方欠缺正確性，向中方表達關切。

有日本媒體指出，在外交禮儀上，要介紹會晤對方的發言時，按慣例是要與對方國協商，取得同意才行。

日本 安倍 王毅

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