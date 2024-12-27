緊鄰中印邊境喀什米爾地區 新疆一口氣新設兩個縣

新疆地區在27日一口氣增設2個縣，圖為其中一個縣「和安縣」政府駐地「紅柳鎮」的人員在進行掃雪。（圖／取自「和田縣零距離」微信公眾號）

新疆 地區在設置「白楊市」之後，又新設立兩個縣，官方今天宣布在靠近與印巴接壤的南疆地區，設立「和安縣」跟「和康縣」，分別自皮山縣、和田縣獨立出來，並都由和田地區管轄。

據新疆自治區政府官網27日消息，「經黨中央、國務院 批准，設立和安縣。和安縣人民政府駐紅柳鎮。和安縣由和田地區管轄」；「經黨中央、國務院批准，設立和康縣。和康縣人民政府駐賽圖拉鎮。和康縣由和田地區管轄」。

本報記者查詢，賽圖拉鎮原本隸屬於皮山縣，紅柳鎮則原屬和田縣。其中值得注意的是紅柳鎮，紅柳鎮即大紅柳灘，位於喀喇昆侖山脈的腹地，平均海拔5300公尺，高寒缺氧。近年因其獨特的地理位置和複雜多變的氣候條件，吸引著大批自駕旅遊的愛好者。

紅柳鎮更重要的是其位於阿克賽欽地區，與印控喀什米爾地區接壤，也號稱是阿克賽欽地區第一個建置鎮，甫於2023年設鎮，此舉對於當地邊疆治理的重要性不容小覷。和田縣官媒介紹，當地亦稱康西瓦，在1962年中印邊境 戰爭是非常重要的後勤軍事要地，抗戰時期也曾有印度駝隊經由康西瓦運送物資到中國支持抗戰。

根據和田縣官網公布的紅柳鎮政府2023年的項目績效自評報告，該鎮行政編制20人，事業編制8人，實有行政15人，下設5個處室，分別是：黨建辦、財務室、政法辦、紀檢辦和綜合辦公室。2023年全年預算為人民幣3,081.6萬元。

而對於兩個縣的設立，中國復旦大學歷史學博士、網路博主「知子羅」27日撰文指出，從地名的含義來看，兩縣應當是從「和田安康」取名的。文章強調，此次增設是為了鞏固邊防需而新設的縣城，並非軍團改設的縣級市。兩縣的設置均位於新疆西南的喀拉昆侖山內，填補了中國在喀拉昆侖山區域沒有設縣的空白。

文章還提到，兩縣以西不遠，便是著名的爭議地帶喀什米爾地區，以及中印邊界爭議地區，1962年中印邊境戰爭後的康西瓦烈士陵園即在賽圖拉鎮和紅柳鎮的中間區域，西部邊疆最重要的哨所之一「神仙灣哨所」也在賽圖拉鎮。文章強調，和康縣、和安縣兩縣位於喀拉喀什河同219國道的並行部分，和康縣位於最北端，和安縣位於最南段，「增強了對喀拉喀什河谷的控制」。

此前在去年1月，新疆也宣告設立了縣級「白楊市」，該市位於新疆西北邊境地區，由新疆維吾爾自治區直轄，管理方式按有關文件規定執行。白楊市在去年4月28日正式掛牌成立，成為新疆生產建設兵團管理的第十二座城市。

今年10月8日中國國務院副總理何立峰還曾在率團慶祝新疆生產建設兵團成立70周年之際，至白楊市調研，據新華社，他當時指出，「要打造具有兵團特色的現代化城市，建設好絲綢之路經濟帶通向中亞和歐洲市場的橋頭堡」。而當時一齊調研的副團長則是不久前落馬、遭到停職檢查的中共中央軍委委員兼軍委政治部主任苗華。