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「中國Nvidia」起死回生 獨角獸象帝先重啟融資

記者林宸誼／即時報導
才在今年8月底突然宣布解散，一度被外界認為已經倒閉關門的中國國產GPU廠商象帝先，官方微信公眾號於26日突然發出一篇聲明，透露融資新進展消息。圖為象帝先發布的天鈞二號晶片。取自象帝先官網
才在今年8月底突然宣布解散，一度被外界認為已經倒閉關門的中國國產GPU廠商象帝先，官方微信公眾號於26日突然發出一篇聲明，透露融資新進展消息。圖為象帝先發布的天鈞二號晶片。取自象帝先官網

才在今年8月底突然宣布解散，一度被外界認為已經倒閉關門的中國國產GPU廠商象帝先，官方微信公眾號於26日突然發出一篇聲明，透露融資新進展消息。

象帝先、燧原科技、摩爾執行緒、壁仞科技等公司，在發展的某段時間裡，都曾被冠以「中國輝達(Nvidia)」名號。在象帝先沉寂的4個月時間，另外三家公司開啟奔向A股的旅程。

時代財經報導，在這篇題為「融資啟新，『韌』者終迎晶片曙光」的文章中，象帝先對於先前網上「原地解散」的傳聞，象帝先稱公司此舉是「輕裝上陣」的自救征程。

而針對此前備受關注的欠薪、裁員未賠償問題，象帝先表示「妥善處理了離職員工的欠薪等問題」。還稱「許多老員工表達了強烈的回歸意願，同時社會化招聘也已開啟。」

資金鏈斷裂一度被認為是象帝先運轉失序的導火線。對此，公司回應稱，新一輪融資已有重大進展。「公司新一代產品量產流片研發，市場業務拓展，都有了必要的資金支持。」公告表示。

象帝先上一次出現在公眾視野，是4個月以前。象帝先於8月30日突然召開全員會議，宣佈公司遭遇資金危機，計畫與員工終止勞動合約。

9月初，公司發布澄清公告，稱並未採取解散或清算的措施，只是當前國產GPU的發展尚未完全達到公司預期，因此面臨一定的市場調整壓力。

不過，彼時有前象帝先員工表示，今年上半年，公司就已經和部分員工商議將未發年終獎轉換為期權、開啟裁員。

象帝先公司員工表示，融資進程、招聘和賠償動態，暫時無法回應，不過象帝先公司已經恢復正常經營。另外也有其他員工表示的確在重啟招聘。

天眼查顯示，象帝先目前有多起案件正在進行中，包括勞動報酬糾紛、經濟補償金糾紛等；公司及法人唐志敏目前還有限制消費令在身。

不過想要和輝達一樣，成為AI領域的龍頭並不容易。從燒錢研發到融資回血的不斷循環，是許多「中國輝達」在相當長一段時間需要面對的問題。

融資 輝達 裁員

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