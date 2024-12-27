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解放軍076兩棲攻擊艦首艦下水 命名四川艦可搭載戰機

記者陳政錄／即時報導
12月27日，中國海軍076兩棲攻擊艦首艦在上海下水，命名為四川艦，舷號為51，據中國軍號訊息，該艦可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。新華社
12月27日，中國海軍076兩棲攻擊艦首艦在上海下水，命名為四川艦，舷號為51，據中國軍號訊息，該艦可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。新華社

在中國上海海事局26日晚發布航行警告，宣告在「大型船舶深水航道出口實施交通管制」後，27日上午，中國自主研製建造的076兩棲攻擊艦首艦下水命名儀式，在上海滬東中華造船廠舉行，命名為「四川艦」，舷號為51，該艦是中共海軍新一代兩棲攻擊艦，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。

據新華社和央視新聞，27日，中國海軍076兩棲攻擊艦首艦在上海下水，命名為四川艦，舷號為51。

隸屬解放軍新聞傳播中心的「中國軍號」也在官方微博發文指，今天上午，由中國自主研製建造的076兩棲攻擊艦首艦下水命名儀式在上海滬東中華造船廠舉行，海軍、中國船舶集團有限公司、四川省領導以及軍地有關部門領導、艦艇科研生產單位幹部職工和部隊官兵代表等參加。

中國軍號指稱，經中共中央批准，076兩棲攻擊艦首艦命名為「中國人民解放軍海軍四川艦」，舷號為「51」，是海軍新一代兩棲攻擊艦，是推進海軍轉型建設發展、提升遠海作戰能力的關鍵裝備。

公開資訊顯示，這艘076兩棲攻擊艦四川艦，滿載排水量4萬餘噸，設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，創新應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。

據中國軍號，該艦下水後，將按計劃展開設備調試、系泊試驗、航行試驗等工作。

在這艘四川艦下水前一晚，中國上海海事局曾發布航行警告，指出長江口12月28日一大型船舶深水航道出口實施交通管制：當天1100時至1230時對302燈浮301燈浮42燈浮連線至長興島碼頭水域進行交通管制；0715時至1630時對長江口深水航道進口船進行交通管制；1030時至1315時對長江口深水航道出口船進行交通管制。

當時，有中國網友猜測，是否是076兩棲攻擊艦下水，還是解放軍航母福建艦的第六次海試，如今謎底揭曉。另一方面，日前，崇明海事局也曾發布23日「長江口長興島南岸新船出塢作業」的航行通告。

解放軍 中共 微博

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