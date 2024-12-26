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疑中國六代機試飛畫面流出 雙座保密階段殲20伴飛

記者陳湘瑾／即時報導
中國網上流傳疑似是中國六代戰機的試飛畫面（圖／取自bilibili）
中國網上流傳疑似是中國六代戰機的試飛畫面（圖／取自bilibili）

網上流傳疑似是中國六代戰機的試飛畫面，名為「探馬-再探再報」的網友26日在中國影片平台bilibili於26日上傳一支35秒的影片，並在影片標題稱其為中國六代戰機試飛畫面，但也有網友根據其外形表示存疑。

影片中顯示，一架外形成三角形的飛機橫越天空。因拍攝距離較遠，無法辨別飛機的細節是否與之前公布的中國第六代戰機概念模型有哪些相似的地方。

微博上則有網友分析，機腹兩條稜，機內空間不小，可以明顯看到左右各兩組開裂式阻力方向舵，三角翼加上全動翼尖，進氣道確認為機腹進氣，是典型的超音速巡航加上超機動設計，而伴飛的是雙座保密階段的殲20。

不過該影片的留言區也有網友表示質疑，「哪有這麼容易就搞出來了，美國的六代機這還沒打算搞呢」、「說實話不太像是六代機，因為現在五代機都沒有形成戰鬥力量」、「隱約記得之前看過疑似美國六代機畫質和這差不多，也是個三角形不過比這個尖銳一點」。

根據明報今年6月引述美國《國防新聞周刊》（Defense News）報導，有跡象表明，中國在第六代戰機的研發領域正在取得進展，原型機最早將在2028年左右準備就緒。

《國防新聞周刊》的報導〈中國何時會擁有第六代戰鬥機〉稱，中國航空工業集團成都飛機設計研究所總設計師王海峰曾在2019年1月接受採訪表示，正在準備研究一種「到2035年可以保衛海空的戰鬥機」。他還提到有人／無人協同組合、人工智慧的使用，以及改進的隱身和全向傳感器等元素。

關注中國軍事的美國觀察家喬（Rick Joe）認為，中國在第六代戰機領域展開創紀錄的努力計劃，自2019年以來，中國通過半官方管道透露的相關進展資訊只增不減，像是相關學術論文、軍方和行政官員的公告。他認為，中國第六代戰機的技術驗證機已進行過飛行測試。

微博 人工智慧

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