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京東物流日本東京1號倉開倉 未來2至3年布局日韓海外倉

記者林宸誼／即時報導
京東物流日本東京1號倉自動化設備。京東物流／提供
京東物流日本東京1號倉自動化設備。京東物流／提供

京東物流26日發布，日本東京1號倉已開倉營運，該倉是京東物流在日韓布局的首個自營海外倉，未來2至3年，將持續在日本及南韓布局多個自營海外倉，建立亞太地區「2至3日到達」的時效圈，為日韓企業及出海日韓的中國品牌等企業，提供電商一體化、一盤貨的供應鏈物流服務。

京東物流日本東京1號倉位於日本千葉縣，可儲存數百萬件商品。該倉引入多種先進自動化設備，如數百個倉儲機器人、分揀機器人和自動化作業流水線等，相較傳統人工作業模式，效率可提升超100%。

該倉也在全倉投入高密度貨箱到人自動化方案，採用高低機器人組合模式，在充分利用倉庫上層空間的同時，提升出入庫送箱速度，相較傳統貨到人自動化方案，存儲效率可提升超50%，揀選效率可提升超35%。

京東物流指出，以海外倉為核心，已在日韓地區搭建了全鏈路履約能力，可為消費者提供中日、中韓及韓日流向的高效跨境履約服務。

此外，京東物流也將在亞太地區，持續進行海外倉建設，形成覆蓋日韓及東南亞核心城市群的倉配網絡，以一體化供應鏈解決方案，助力客戶提升供應鏈效率。京東物流海外倉可實現訂單當日接收即出庫，整體履約時效較日韓當地平均水平縮短24小時，極大提升海外消費者的購物體驗。

京東物流日前也發布2025年全球一體化供應鏈布局路線圖，將全面推進全球倉網、航空網絡建設，並持續構建國際快遞服務能力，為海外客戶、中國出海品牌及跨境商家，提供全球電商一盤貨服務，將省心高效的全球供應鏈物流服務做到極致。

京東物流日本東京1號倉。京東物流／提供
京東物流日本東京1號倉。京東物流／提供

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