解放軍2中將涉嚴重違紀違法落馬 中國國防部未多做說明

解放軍2位中將25日遭中國全國人大公布罷免，中國國防部發言人26日並未多做解釋。（記者廖士鋒／攝影）

中國全國人大常委會25日通過一份代表資格的報告，當中揭露2名解放軍 中將因涉嫌嚴重違紀違法，被免去人大代表，但是對此，中國國防部 26日下午在記者會上，卻不願多作說明。

中國人大常委會第13次會議25日通過的一份「關於個別代表的代表資格的報告」，由解放軍與武警部隊選出的人大代表、中國全國人大農業與農村委員會委員、解放軍陸軍原副司令員尤海濤，「因涉嫌嚴重違紀違法，2024年11月29日，陸軍召開軍人代表大會決定罷免 尤海濤的第十四屆全國人民代表大會代表職務」。

同時，公告還提到人大代表、解放軍南部戰區原副司令員兼南部戰區海軍司令員李鵬程，「因涉嫌嚴重違紀違法，2024年11月25日，海軍召開軍人代表大會決定罷免李鵬程的第十四屆全國人民代表大會代表職務」。

對於兩人被罷免人大代表，英媒路透26日下午在記者會上向中國國防部發言人張曉剛提問，詢及「國防部能夠進一步介紹相關情況，這是否意味著他們涉嫌嚴重違紀違法？」

對此，張曉剛則僅回應「我沒有需要發布的信息」。

此前在中國國防部11月28日的例行記者會上，發言人吳謙曾主動宣布中共中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華，「涉嫌嚴重違紀」，「經黨中央研究，決定對苗華停職檢查」。當時本報記者追問苗華被查具體時間點、涉嫌「嚴重違紀」是否與貪腐有關，對此吳謙也僅表示：「沒有更多信息需要發布」。