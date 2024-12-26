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不敵數位化時代 中國老牌涉台刊物《台灣周刊》將停刊

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國老牌涉台刊物《台灣周刊》近日宣布停刊。（圖／取自中國社會科學院台灣研究所官網）
中國老牌涉台刊物《台灣周刊》近日宣布停刊。（圖／取自中國社會科學院台灣研究所官網）

中國官方涉台刊物罕見停刊。創刊已經達30年以上、由中國社科院台灣研究所主辦的《台灣周刊》，在近日宣布將於明年元旦起「正式休刊」。

中國網路近日流傳一份署名為《台灣周刊》編輯部22日發表的「休刊公告」，當中提到「經研究決定」自2025年1月1日起《台灣周刊》正式休刊，官方所提到的理由是，「隨著移動互聯網的高速發展和數位化媒體時代的到來，為順應新媒體融媒體時代發展的客觀規律，我們不得不作出休刊的艱難決定」。

本報記者26日晚間致電中國社科院台灣所，證實《台灣周刊》確已發出休刊啟示。

《台灣周刊》是由中國社會科學院台灣研究所主管主辦，是目前中國獨家以周刊形式報導台灣及兩岸情況的公開刊物。該刊緣起於1993年元旦，為了介紹以「和平統一、一國兩制」為核心的中共對台方針政策，幫助涉台部門、新聞機構和研究部門了解台情，該所特編發了《台灣動態周刊》，供內部參考之用， 1997年元旦，《周刊》增加了版面並易名為《台灣周刊》，2001年起公開發行，目前已出刊1607期。

公告強調，31年來該刊「堅持正確的輿論導向和辦刊方向」，在各級部門及廣大讀者的關心和支持下，及時、全面、準確地分析和報導了台灣島內諸方面情況，刊發了眾多兩岸關係及台灣政治、經濟、涉外關係、軍事、社會文化等方面優秀稿件，「受到涉台部門和社會各界的好評和讚譽」。而未來，在休刊期間「將盡力處理好相關事宜」。

公開資料顯示，該刊每本定價人民幣8元（約1.1美元），最新一期是2024年第50期，本期「每周要聞」還包含「2024年上海台北城市論壇在台北舉行」。

目前中國社科院台研所主編的涉台刊物還有《台灣研究》，其他知名的涉台刊物包含社科院台灣史研究中心的《台灣歷史研究》、上海台灣研究所主編的《台海研究》、廈門大學台研院主辦的《台灣研究集刊》，以及社科院台研所的英文刊物《中國台灣研究》（China Taiwan Studies）等。

中共

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