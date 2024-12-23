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中國官場不正之風、腐敗問題 兩年查處76.8萬件

記者陳宥菘／即時報導
中國國家監委主任劉金國22日在十四屆全國人大常委會第十三次會議第二次全體會議上報告指出，中共二十大以來，全國監察機關共查處群眾身邊不正之風和腐敗問題高達76.8萬件、處分62.8萬人，移送檢察機關2萬人。（新華社）
中國國家監委主任劉金國22日在十四屆全國人大常委會第十三次會議第二次全體會議上報告指出，中共二十大以來，全國監察機關共查處群眾身邊不正之風和腐敗問題高達76.8萬件、處分62.8萬人，移送檢察機關2萬人。（新華社）

中國十四屆全國人大常委會第十三次會議正在北京召開，中國國家監委主任劉金國22日在會議上，以「國家監察委員會關於整治群眾身邊不正之風和腐敗問題工作情況」為題報告指出，中共二十大（2022年10月）以來，全國監察機關共查處群眾身邊不正之風和腐敗問題高達76.8萬件、處分62.8萬人，移送檢察機關2萬人。

綜合中新社、北京青年報報導，中國國家監委22日提請人大常委會審議的這份報告稱，今年以來，國家監委在全國部署開展集中整治，以超常規舉措依法推動解決群眾急難愁盼問題，直接查辦督辦重點案件2,633件。

報告列舉了八方面重點工作，包含：強力整治「校園餐」管理問題；攻堅治理農村集體「三資」管理問題；深入整頓醫藥領域亂象；嚴肅追究生產安全事故責任；堅決懲處侵害困難弱勢群體利益行為；縱深推進掃黑除惡「打傘破網」；嚴厲查處干擾群眾生產經營行為；重拳糾治形式主義、官僚主義。

「校園餐」管理問題為全國性專項整治行動。報告指出，國家監委督促有關部門首次摸清全國中小學食堂及供餐情況，指導各級監察機關依法查處貪占學生餐費、插手招標採購、收受回扣等問題3.8萬件，處分2.3萬人。同時，針對審計發現問題督辦12件典型案件，指導各地立案查處414人，督促66個縣整改擠佔挪用營養餐資金等問題。

報告還提到，國家監委重拳糾治形式主義、官僚主義，為基層減負，赴13個省區市開展明察暗訪，嚴查嚴糾「督檢考」過多過頻、「政績工程」「形象工程」 「指尖上的形式主義」等問題，公開通報32起案例。各級監察機關共叫停、命令整改盲目「造景」項目700餘個。

報告指出，明年將部署開展鄉村振興資金使用監管、醫保基金管理、養老服務突出問題專項整治行動。並表示準備再用兩年時間，聚焦縣級以下整治工作。

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