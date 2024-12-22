上海地鐵列車撞掉落吊臂 民眾：撞擊瞬間感覺車廂要脫軌

上海市交通委員會指出，上海地鐵11號線故障路段仍在處置中，為確保地鐵11號線各站點客流緊急疏散，上海市交通委會調集公車運力，採取點對點直達方式往返運營，中途不設站，預計保障時間持續至今晚20時。（圖／取自微博）

22日清晨，上海地鐵 11號線一輛列車在行駛中發生遭掉落吊臂砸中事故。中國應急管理部指，當日8時許，上海地鐵馬陸至武威路站區間，由於外部一施工地履帶吊車倒塌侵入，造成地鐵線路設備和運行地鐵局部受損，未造成人員傷亡。事故發生後相關消息在微博 即掀起熱議，有上海民眾表示，「這挺嚇人的」，「11號線是大線路，早高峰人多。塔吊施工方如此無安全意識，是否需要查查施工資質？」

影片來源：聯合新聞網

湖北日報旗下新媒體《極目新聞》指，上述事故發生在今晨8時許，從微博影片可見，事故地鐵列車多個車廂玻璃碎裂，車廂內滿是玻璃，而斷裂的吊臂則扭曲倒地，鋼架四散在地上。影片拍攝者稱，事發時本人就在這輛11號線列車上，撞上塔吊的瞬間撞擊感很強烈，「甚至感覺車廂要脫軌了」。

另名民眾指，事發地點距離陳翔公路站約200公尺，而他就在發生事故那班車的後面一輛車上。列車行駛途中突然聽到車頭方向傳出巨響，事發後在車上被困近50分鐘，因列車停電了車上很冷。車門開啟後，工作人員帶乘客沿著地鐵線步行到陳翔公路站，因道路很窄，只能一人通過，走了20分鐘才到陳翔公路站。在經過事發現場時，看到發生撞擊的地鐵軌道，像斷橋一樣少了一截。

另，《中新網》提到，有上海網友稱，事發區域正在施工。當時，一輛吊車的吊臂「伸」向列車高架區段，周邊飄散煙塵。列車經過，瞬間撞上吊臂。事發後，列車停下，有乘客走出車廂，在高架區段等到救援。現場高架段護牆被砸出一個缺口，線路受損。

還有上海民眾發文稱，當日上午7時56分左右，自己乘坐開往嘉定新城方向的列車，行駛至南翔至陳翔公路區段時，伴隨著一聲巨響，列車突然急剎車，隨後列車靠近車頭部位的車廂車窗玻璃碎裂，車廂車門輕微變形，車門上方設備蓋板脫落，車輛停在高架路段。

據界面新聞報導，中國應急管理部於當日下午指出，22日8時許，上海地鐵11號線馬陸至武威路站區間，由於外部一施工工地履帶吊車倒塌侵入，造成地鐵線路設備和一列正常運行的地鐵局部受損，未造成人員傷亡。中國應急管理已要求上海相關行業領域開展安全檢查，市應急管理局提級調查該起重大涉險事故，分析原因追查責任，並通報批評工程總包單位和分包單位。