我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海地鐵列車撞吊臂 民眾：撞擊瞬間感覺要脫軌

開支鬥爭暫落幕 馬斯克成贏家 拜登川普都輸家

上海地鐵列車撞掉落吊臂 民眾：撞擊瞬間感覺車廂要脫軌

記者謝守真／上海即時報導
上海市交通委員會指出，上海地鐵11號線故障路段仍在處置中，為確保地鐵11號線各站點客流緊急疏散，上海市交通委會調集公車運力，採取點對點直達方式往返運營，中途不設站，預計保障時間持續至今晚20時。（圖／取自微博）
上海市交通委員會指出，上海地鐵11號線故障路段仍在處置中，為確保地鐵11號線各站點客流緊急疏散，上海市交通委會調集公車運力，採取點對點直達方式往返運營，中途不設站，預計保障時間持續至今晚20時。（圖／取自微博）

22日清晨，上海地鐵11號線一輛列車在行駛中發生遭掉落吊臂砸中事故。中國應急管理部指，當日8時許，上海地鐵馬陸至武威路站區間，由於外部一施工地履帶吊車倒塌侵入，造成地鐵線路設備和運行地鐵局部受損，未造成人員傷亡。事故發生後相關消息在微博即掀起熱議，有上海民眾表示，「這挺嚇人的」，「11號線是大線路，早高峰人多。塔吊施工方如此無安全意識，是否需要查查施工資質？」

影片來源：聯合新聞網

湖北日報旗下新媒體《極目新聞》指，上述事故發生在今晨8時許，從微博影片可見，事故地鐵列車多個車廂玻璃碎裂，車廂內滿是玻璃，而斷裂的吊臂則扭曲倒地，鋼架四散在地上。影片拍攝者稱，事發時本人就在這輛11號線列車上，撞上塔吊的瞬間撞擊感很強烈，「甚至感覺車廂要脫軌了」。

另名民眾指，事發地點距離陳翔公路站約200公尺，而他就在發生事故那班車的後面一輛車上。列車行駛途中突然聽到車頭方向傳出巨響，事發後在車上被困近50分鐘，因列車停電了車上很冷。車門開啟後，工作人員帶乘客沿著地鐵線步行到陳翔公路站，因道路很窄，只能一人通過，走了20分鐘才到陳翔公路站。在經過事發現場時，看到發生撞擊的地鐵軌道，像斷橋一樣少了一截。

另，《中新網》提到，有上海網友稱，事發區域正在施工。當時，一輛吊車的吊臂「伸」向列車高架區段，周邊飄散煙塵。列車經過，瞬間撞上吊臂。事發後，列車停下，有乘客走出車廂，在高架區段等到救援。現場高架段護牆被砸出一個缺口，線路受損。

還有上海民眾發文稱，當日上午7時56分左右，自己乘坐開往嘉定新城方向的列車，行駛至南翔至陳翔公路區段時，伴隨著一聲巨響，列車突然急剎車，隨後列車靠近車頭部位的車廂車窗玻璃碎裂，車廂車門輕微變形，車門上方設備蓋板脫落，車輛停在高架路段。

據界面新聞報導，中國應急管理部於當日下午指出，22日8時許，上海地鐵11號線馬陸至武威路站區間，由於外部一施工工地履帶吊車倒塌侵入，造成地鐵線路設備和一列正常運行的地鐵局部受損，未造成人員傷亡。中國應急管理已要求上海相關行業領域開展安全檢查，市應急管理局提級調查該起重大涉險事故，分析原因追查責任，並通報批評工程總包單位和分包單位。

此外，上海市交通委員會下午則指，上海地鐵11號線故障路段仍在處置中，為確保地鐵11號線各站點客流緊急疏散，上海市交通委會調集公車運力，採取點對點直達方式往返運營，中途不設站，預計保障時間持續至今晚20時。

22日清晨，上海地鐵11號線一輛列車在行駛中發生遭掉落吊臂砸中事故，從列車乘客拍...
22日清晨，上海地鐵11號線一輛列車在行駛中發生遭掉落吊臂砸中事故，從列車乘客拍攝的影片中可見車窗玻璃遭撞碎，車內一片狼籍。（圖／擷取自微博影片）
中國應急管理部指，當日8時許，上海地鐵馬陸至武威路站區間，由於外部一施工地履帶吊...
中國應急管理部指，當日8時許，上海地鐵馬陸至武威路站區間，由於外部一施工地履帶吊車倒塌侵入，造成地鐵線路設備和運行地鐵局部受損，未造成人員傷亡。圖（／擷取自微博影片）

地鐵 微博

上一則

「收費上床」比率 中國知名大學調查跌破眼鏡：男高於女

延伸閱讀

上海地鐵遭吊臂侵入 31分鐘回家路 有人花了5小時

上海地鐵遭吊臂侵入 31分鐘回家路 有人花了5小時
上海地鐵鐵軌遭掉落吊臂砸中 後方列車煞車不及撞上

上海地鐵鐵軌遭掉落吊臂砸中 後方列車煞車不及撞上
華男C線遭襲 憂冷天遊民泛濫

華男C線遭襲 憂冷天遊民泛濫
康尼島地鐵刺殺案 華裔男嫌恐面臨終身監禁

康尼島地鐵刺殺案 華裔男嫌恐面臨終身監禁

熱門新聞

葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

2024-12-21 06:00
中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
哈爾濱的黃玫瑰瀑布和冰封黃玫瑰。(取材自微博)

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

2024-12-20 06:30
(路透)

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

2024-12-20 14:06
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50
一名廣東女子被人灌醉後性侵，她不甘受辱投江自盡；示意圖。(本報資料照片)

遭3男密謀灌醉後輪姦 粵女投江自盡前1動作留下鐵證

2024-12-19 06:30

超人氣

更多 >
放不下？吳奇隆、劉詩詩傳婚變 前妻點讚1「尷尬」留言

放不下？吳奇隆、劉詩詩傳婚變 前妻點讚1「尷尬」留言
洛杉磯屋主砍薪50元 園丁「報復」摘光柿子樹

洛杉磯屋主砍薪50元 園丁「報復」摘光柿子樹
黃曉明快當爸了？消失一個月的女友挺大孕肚現身

黃曉明快當爸了？消失一個月的女友挺大孕肚現身
南加蒙市華女經營妓院被捕 兩名中國籍女子脫困

南加蒙市華女經營妓院被捕 兩名中國籍女子脫困
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列