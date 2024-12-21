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美發布「中國軍力報告」 解放軍：極盡造謠抹黑

中央社台北21日電
中國國防部發言人張曉剛。(中央社)
中國國防部發言人張曉剛。(中央社)

針對美國國防部近日發布2024年「中國軍力報告」，指中國擴大對台灣軍事施壓，解放軍面臨貪腐調查恐打亂建軍百年目標，中國國防部今天反批美方粗暴干涉中國內政，對中國軍隊「極盡造謠抹黑」之能事，渲染鼓噪所謂「中國軍事威脅」。

中國國防部21日晚間發出新聞稿，中國國防部新聞發言人張曉剛作以上回應，並表示強烈不滿、堅決反對。

張曉剛反批美國利用軍事優勢維護單極霸權，強行推行「政權更迭」、煽動「顏色革命」，動輒極限施壓，近年來非法對伊拉克、敘利亞阿富汗等國發動戰爭和軍事行動，造成極為嚴重的平民傷亡和財產損失，導致巨大的人道主義災難，造成數十萬人死亡，數百萬人受傷，數千萬人流離失所。

他說，「事實證明，美方軍事戰略的對抗性、進攻性和冒險性日益加劇，嗜戰成癮的美國，已成為國際秩序的最大破壞者、全球安全的最大威脅者」。

美軍報告提到中國持續快速擴大核武庫，已有超過600枚核彈頭庫存，至2030年將超過1000枚。張曉剛則稱，中方堅持自衛防禦的核戰略和不首先使用核武器的核政策，始終把核力量維持在「國家安全需要的最低水準」。「我們發展核武器不是為了威脅別國，而是為了防禦和自衛，維護國家戰略安全。」

針對美軍報告提及中國擴大對台灣軍事施壓，張曉剛重彈舊調稱「台灣問題」是中國的內政，是中國核心利益中的核心，「是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

他宣稱，中國軍隊在台灣附近海空域開展演練活動，針對的就是外部勢力干涉和台獨勢力挑釁，是捍衛主權和領土完整的「必要之舉、正義之舉」。美方加緊與台灣軍事勾連，透過軍售軍援加速武裝台灣，嚴重違反「一個中國」原則，「只會助長台獨的囂張氣焰，推高台海緊張局勢，甚至導致衝突和戰爭」。

張曉剛還稱，中方敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，認清台獨分裂的極端危險性，認清引火焚身的嚴重後果，停止美台官方往來和軍事聯繫，停止縱容支持台獨分裂勢力。

但張曉剛也說，中方重視中美兩軍關係，透過軍事外交管道與美方保持著坦承有效的溝通。

他最後說，20多年來，美方東拼西湊、年復一年發表此類極具欺騙性、虛偽性的報告，只不過是為其自身軍力發展尋找藉口，誤導輿論。「我們敦促美方停止捏造虛假敘事，糾正對華錯誤認知，推動兩國兩軍關係健康穩定發展。」

國防部 敘利亞 阿富汗

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