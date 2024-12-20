我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭祺蓉據傳已回中國 正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

她退休後減去這6項花費 每月省下575元

美高關稅開徵倒計時 中儲糧本周高價買50萬噸美國黃豆

記者林宸誼／即時報導
美國候總統當選人川普上任前夕，中國儲備糧管理集團傳出本周購買了近50萬噸美國黃豆。路透
美國候總統當選人川普上任前夕，中國儲備糧管理集團傳出本周購買了近50萬噸美國黃豆。路透

美國候總統當選人川普上任前夕，中國央企中國儲備糧管理集團，傳出本周購買了近50萬噸美國黃豆。值得關注的是，中國寧付較高價格，購買美國黃豆作為國家糧食儲備，而不選擇價格較低的巴西黃豆。

路透引述兩名美國知情貿易商說，中儲糧集團採購的美國黃豆，將於明年3月和4月間出貨。

川普明年1月20日宣誓就職前，美國黃豆貿易商，正密切關注對中國的銷售和貿易流動，他們擔心新一輪關稅戰將影響美國黃豆價格。

美國貿易商表示，中儲糧集團是中國國營的穀物貿易商與戰略儲備管理者，這樣的訂購數量屬於相對少量。該公司通常一次採購數百萬公噸。

原物料交易員指出，這次中儲糧以黃豆基本報價單位約90美分的價格，買進芝加哥期貨交易所（CBOT）的三月期貨，以及用離岸價格（FOB）80美分來買五月期貨，這要比同期的巴西FOB整整高出80美分到1美元左右。

本周黃豆期貨價格跌至四年來最低，原因包括貿易緊張局勢、美國黃豆庫存居高不下，以及巴西黃豆創紀錄的豐收即將到來。

中國是全球最大的黃豆買家，也是美國和巴西的重要市場，中國進口的黃豆大多也來自這兩國。

把黃豆加工成動物飼料，或做成黃豆油的利潤並不豐厚，所以貿易商不願意進口，若日後川普要徵收高額關稅的話，中美貿易戰恐怕會愈演愈烈。所以趁著川普正式上任前，美國出口商也趕緊把黃豆送往中國。

黃豆貿易商表示，若真的開徵高關稅的話，民間黃豆進口商可能影響比較大，因為黃豆會貴很多。不過，若是像中儲糧等有國營色彩的企業去進口的話，關稅有可能會被豁免。

美國農業部（USDA）統計，中國最新一次採購，最晚在2025年夏天結束前出貨的黃豆數量，較前一年減少6%。至於中國的黃豆進口預估量，只有稍微減少2.6%而已。

部分政治觀察家認為，中國向美國買黃豆，應該是要跟美國政府中，即將就任的鷹派人士先遞交橄欖枝。芝加哥調研單位AgResource指出，如果中國要對美國祭出綏靖政策（appeasement），黃豆採購數量應是好幾百萬噸才對。

舉例來說，2023年11月亞太經合會（APEC）的前一周，中國曾大手筆買進美國黃豆約300萬噸，當時，中國、台灣以及美國之間的三角關係，是那場會議中非常重要的議題。

川普 巴西 關稅

上一則

男子拍德國海軍被查 中國籲停止「間諜案」操弄抹黑

下一則

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

延伸閱讀

共和黨國會議員呼籲川普到華府協商預算法案

共和黨國會議員呼籲川普到華府協商預算法案
反對川普背書臨時開支法案的38名共和黨員以保守派為主

反對川普背書臨時開支法案的38名共和黨員以保守派為主
川普威脅歐盟 買美石油天然氣降低貿易逆差 否則將面臨關稅

川普威脅歐盟 買美石油天然氣降低貿易逆差 否則將面臨關稅
美軍最高將領有望留任？1對1談話內容曝光 傳川普讚「做得不錯」

美軍最高將領有望留任？1對1談話內容曝光 傳川普讚「做得不錯」

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50
一名廣東女子被人灌醉後性侵，她不甘受辱投江自盡；示意圖。(本報資料照片)

遭3男密謀灌醉後輪姦 粵女投江自盡前1動作留下鐵證

2024-12-19 06:30

超人氣

更多 >
這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠

這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠
南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節

南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
失蹤一個多月 夏威夷亞裔女回美首發聲 揭「消失之謎」

失蹤一個多月 夏威夷亞裔女回美首發聲 揭「消失之謎」
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元