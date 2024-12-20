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波羅的海電纜案 中國不願證實允許歐方登船檢查

中央社北京20日電
針對中國終於同意歐洲4國人員，登上被指破壞波羅的海電纜的中國貨船「伊鵬3號」調查，中國外交部發言人林劍20日不願證實此事。（歐新社）
針對中國終於同意歐洲4國人員，登上被指破壞波羅的海電纜的中國貨船「伊鵬3號」調查，中國外交部發言人林劍20日不願證實此事。（歐新社）

針對中國終於同意歐洲4國人員，登上被指破壞波羅的海電纜的中國貨船「伊鵬3號」調查，中國外交部發言人林劍今天不願證實此事，僅指中方已與瑞典、丹麥等國針對聯合調查充分溝通，相關工作仍在進行，沒有更多可提供的訊息。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答外媒相關詢問時說，中方已與包括瑞典、丹麥在內的相關國家，針對「聯合開展事實性調查」進行了充分溝通，目前相關的工作仍在進行中，沒有更多可以提供的訊息。

他表示，中方願本著「開放、合作、專業、客觀」的原則，與各相關方面繼續加強溝通協調，共同查明事件的真實情況，並使事件得到穩妥解決。

波羅的海2條海底電纜11月17至18日間被切斷，在事發海域航行的中國散裝貨船伊鵬3號被指涉嫌蓄意下錨，在海床拖行超過約160公里，切斷了連接芬蘭與德國間及瑞典與立陶宛間的2條海底電纜。

事發後，伊鵬3號被要求停泊在丹麥和瑞典間的公海，由帶頭查案國家的海軍艦艇和警用船隻輪流警戒。

華爾街日報19日報導，經過數週緊張的秘密外交後，中國允許歐洲調查人員登上伊鵬3號。而這次談判主要由德國和中國外交部進行，參與調查的國家包括德國、瑞典、丹麥和芬蘭。

據在場人士透露，中國派出了一個由19名官員和調查人員組成的代表團，其中14人登上了伊鵬3號；一同登船的還有9名德國人、6名瑞典人、3名芬蘭人和1名丹麥人。

中歐雙方人員在當地時間19日上午登船檢查，調查同樣主要由中國、德國小組帶頭，瑞典、芬蘭小組作為觀察員，丹麥小組負責協調

瑞典 德國 華爾街

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