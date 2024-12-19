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秋後算帳？中國監管要求規範首席經濟學家等公開言論

記者林宸誼／即時報導
中國近期多地證監局對券商等金融機構提出監管要求，目的在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。圖為人們走在上海陸家嘴金融區的環型天橋上。(記者林宸誼／攝影)
中國近期多地證監局對券商等金融機構提出監管要求，目的在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。圖為人們走在上海陸家嘴金融區的環型天橋上。(記者林宸誼／攝影)

中國近期多地證監局對券商等金融機構提出監管要求，目的在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。

日前包括國投證券首席經濟學家高善文、東北證券經濟學家付鵬，談論有關中國消費疲軟、失業和年輕人「死氣沉沉」等悲觀評論，在社群媒體上廣泛傳播後，很快就從網路上消失。

券商中國報導，有券商研究所已在內部發文，加強對分析師的管理，要求分析師要全面規範自身言行，嚴守執業準則，強調研報是觀點的唯一標準，不要為博眼球說一些出格的話語，不要為了吸引客戶、附和熱點而放寬標準，不可存僥倖心理試探監管紅線。

此外，還有券商研究人士表示，近期公司合規再次強調，禁止從業人員以任何方式向客戶提供上市公司調研紀要，相關紀要只能內部存檔或作為撰寫研報的素材。

有券商內部要求，要切實加強人員管理，尤其對首席經濟學家、證券分析師、基金經理等重點員工，要確保全員覆蓋、不留死角，對發佈不負責的言論、引發負面輿情的行為進行嚴管。

此外，還要嚴格落實員工出席各類活動、會議、論壇、路演、研討等社會活動和發聲內容的事前審批要求，不得散佈、傳播未經證實或沒有合法來源的資料和信息。

近兩年，監管不斷壓實對研究所合規管理的規範，涉及首席經濟學家管理、研報管理、調研紀要管理、分析師公開發表言論或私自發表證券分析意見等多方面，2023年以來券商在研究領域的罰單也多達數十張。

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