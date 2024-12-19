陶冬：未來中國經濟引擎將以消費為主 GDP將降至2%、3%

經濟學家陶冬出席經濟日報舉辦的「經濟投資展望論壇」。(記者蘇健忠／攝影)

經濟學家陶冬19日表示，對於中國經濟，要用「重新調教」的眼光來看，從裡面尋找機會，「未來的中國經濟趨勢，（GDP）將是降至2%、3%增長的經濟體，這是趨勢，也是以消費拉動的大陸型經濟。你看美國的經濟增長也就2%、3%，但美國股市依然可以很好。」

此外，他還認為明年中國政府會以強力手段，打壓過度內卷，因此中國電動車 廠，未來5年內能存活下來的只有3到4家。

陶冬19日出席《經濟日報》舉辦「經濟投資 展望論壇-智勝2025」時指出，「幾乎遇到所有的人，都對於中國經濟非常的悲觀，台灣的客人講的更多的是生產力群移出去了，中國經濟以後怎麼辦？」

他指出，不能再用過去眼光來看中國，因為全球化、人口、廉價能源、科技交流、資本生態圈、地緣政治的紅利都消失了，若再用5%的增長的眼光來看中國經濟，投資以此來做決策的話，會犯很大錯誤。

陶冬認為，中國明年的財政政策，將會採超常規逆周期，財政政策的聚焦也從投資轉向消費。「主打還是在擴大內需上面，但是核心的問題，中國走出目前的經濟困境，不得不解決的問題，叫做修復資產負債表，或者最近經常見到的說法叫做化債化解地方債務。」

他表示，今天中國經濟的問題和2008年美國次貸問題、2012年歐債危機，乃至1991年日本泡沫經濟是一樣，長期的過度槓桿之後槓桿崩了，債務危機發生了，消費出現資產價格暴跌，帶來連鎖反應，最終的處理手段一定要是把債化掉。

至於中國股市，陶冬指出，中國政府政策不斷推出，力度不斷的在加大，但是市場對於每個政策的反應，越來越不敏感，因此中國股市出現的兩股既相關又分裂的趨勢，大家都在問，市場到底是反彈還是反轉。

他認為，其實中國的底層邏輯是必須要修復資產負債表，地方政府的資產負債表已經壞死了，民營企業的資源負債表壞死了，消費者資產負債表弱化了，但不至於壞死，但是看到周圍的人有的不是被裁員的，就是被減薪的，也不敢花錢。

因此四張資產負債表中，唯一一張資產負債表還是好的，那就是中央政府，唯有中央政府來增加槓桿，才能把這個蹺蹺板重新的平衡起來，但是暫時沒有做。

儘管一個月前的，中國人大常委會打響了債務置換的第一槍，發布以人民幣10兆元債務置換。但陶冬認為，「債務置換對於遏制風險上面是有效的，但是想把透過它來刺激經濟，那是不可能的。」

關於中美之爭，他認為不是冷戰，不是熱戰，更不是核戰，而是科技之戰。而科技之戰核心競爭是AI 的競爭，是國力之爭。「美國在ChatGPT等生成式AI上，能力遠遠超過中國，未來這個差距會越來越大，因為中國的互聯網系統本身就是封閉的，只能在資料庫裡面搜索。」

但陶冬認為，中國的製造業AI是領先美國，因為產業鏈全在中國，雲端、5G、資料庫等要遠遠好過世界上任何的基礎設施。「因此AI 智慧工業、人形機器人都是中國的優勢。」

他指出，中國的電動車行業整合了3年，從高峰期135家電動車廠，倒掉了40幾家，到現在還剩下90幾家，每一個車廠的背後都有一個地方政府支持，地方政府想盡辦法輸血也要保留住，使得競爭過程變得極其慘烈，而不能夠走向最終的結局。

陶冬表示，明年中國政府會以強力手段，打壓過度內卷，這也是為什麼過去的一個月裡面，突然間聽到了這麼多個車廠倒閉，明年會更多，「我個人認為中國的電動車廠5年之內能活下來的只有3到4家。」