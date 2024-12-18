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美議員提案打擊芬太尼 北京：反對抹黑中方禁毒能力

中央社台北18日電
聯邦緝毒幹員展示查獲的芬太尼。（美聯社）
聯邦緝毒幹員展示查獲的芬太尼。（美聯社）

美國眾議院兩黨議員17日提出3項法案，旨在打擊中國在美國芬太尼危機中的作用。中國外交部今天回應，反對抹黑中方禁毒能力，呼籲美方採取更多實質舉措，「而不是內病外治，甩鍋推責」。

路透昨天報導，這些法案提到，將成立美國特別工作組打擊毒品販運，並為制裁中國實體鋪平道路。

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）表示，擬議的法案將有助於追究中共透過國家補貼加劇芬太尼（fentanyl）危機的責任；法案提案人都來自該委員會。

據澎湃新聞，中國外交部發言人林劍18日下午主持例行記者會表示，中方堅決反對美方一些政客扭曲事實，散布虛假訊息，抹黑中方的禁毒能力。

他說，中國是禁毒最堅決、政策最徹底、記錄最良好的國家，也是世界上列管物質最多，管制最嚴格的國家之一。中國禁毒部門始終嚴格地依法打擊製毒化學品流失，規範相關企業合法合規經營。

林劍還說，奉勸美方一些政客，正視美國自身的問題，在加強國內監管、減少國內需求方面，採取更多實質舉措，「而不是內病外治，甩鍋推責」。

路透報導，這3項法案包括麻州聯邦眾議員歐清傑（Jake Auchincloss）提出的「中共芬太尼制裁法案」，將授權美國切斷中國公司與美國銀行系統的聯繫，包括「明知或不計後果地」為非法合成毒品運輸提供船隻、港口和線上市場。

另外兩項法案則將成立一個美國機構工作小組，展開聯合行動，摧毀販運網絡，並允許對向美國運送用於製造非法芬太尼的先驅化學物質（precursor）時，未妥善申報或透過正規入境管道的中國實體施加民事處罰。

毒品 中共 眾議院

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