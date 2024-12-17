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歐盟對俄制裁首納中企 北京反擊稱無事實依據

中央社台北17日電
中國外交部發言人林劍。（路透）
中國外交部發言人林劍。（路透）

歐盟16日通過第15輪對俄制裁，首度針對4家供應俄國無人機和微電子零組件的中國企業進行全面性制裁。中國外交部今天反擊稱「沒有事實依據」，促歐盟「停止損害中國企業的合法利益」。

據官媒央視新聞，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會表示，中方一貫反對沒有國際法依據未經聯合國安理會授權的單邊制裁，對歐盟制裁中國企業「強烈不滿、堅決反對」。

他宣稱，在烏克蘭問題（俄烏戰爭）上，中國從未向衝突方提供武器，嚴格管控軍民兩用物項出口，對無人機出口管制的範圍和措施是全球最嚴水準。

林劍強調，中俄企業的正常交往合作不應受到干擾和影響，敦促歐方「停止在沒有事實依據的情況下，對中方抹黑推責，停止損害中國企業的合法利益」。

歐洲聯盟部長理事會（Council of the European Union）外交部長會議16日通過對俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來的第15輪制裁方案。在新增84個制裁對象中，首度納入直接供應俄國武器相關產品的中國企業。

其中包括4家供應俄軍用於侵烏無人機和微電子零組件的中國企業，以及涉及協助俄方規避歐盟先前制裁的1名中國人和2家企業。受制裁個人和企業將被禁止旅行歐盟、凍結歐盟境內資產以及禁止向歐盟金融機構籌資。

歐盟 無人機 烏克蘭

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