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核電規模世界第一 中國稱明年將核准沿海核電項目

核電規模世界第一 中國稱2025年將核准1批沿海核電項目

記者黃雅慧／即時報導
中國全國能源會議15日在京召開，會上預告2025年將核准開工一批條件成熟的沿海核電項目，穩步推進在建核電工程建設。(中新社)
中國全國能源會議15日在京召開，會上預告2025年將核准開工一批條件成熟的沿海核電項目，穩步推進在建核電工程建設。(中新社)

中國官方預告2025年將核准開工一批條件成熟的沿海核電項目，穩步推進在建核電工程建設，到2025年底在運核電裝機達到6,500萬千瓦左右。2024年中國全國目前在運和核准在建核電機組102台、裝機1.13億千瓦，中國成為世界第一核電大國。

央視報導，中國全國能源工作會15日召開，會議除公布中國能源產量與發電數據外，也對明年能源工作設定目標。

關於2025年能源工作，會議強調要加快規劃建設新型能源體系，堅持以科技創新為引領、體制改革為動力、安全充裕為前提、經濟可行為基礎，逐步建立以非化石能源為供應主體、化石能源為兜底保障、新型電力系統為關鍵支撐、綠色智慧節約為用能導向的新型能源體系。

另外，會議指出，明年能源工作要堅持綠色低碳轉型，大力推進風電、太陽能開發利用，統籌水電開發和生態保護，積極安全有序發展核電，統籌推進新型電力系統建設；加快推進科技自立自強，大力發展能源領域新質生產力；加強國家科技重大項目管理，持續推進重大技術裝備攻關示範，加強科技創新和標準化管理等。

會議提及，要加快構建適應新型能源體系的體制機制，初步建成全國統一電力市場，優化油氣管網運行調度機制，推進自然壟斷環節獨立運營和競爭性環節市場化改革，以貫徹實施《能源法》為契機夯實能源法治根基。

中國國家能源局數據預計，2024年中國全國煤炭產量約47.6億噸、原油產量連續6年回升、天然氣產量連續8年增產超百億方；發電方面，中國2024年發電總裝機約33.2億千瓦，發電量10萬億千瓦時，年增5.7%；其中，可再生能源新增裝機3億千瓦以上，佔新增裝機的85%以上。

中國今年加快發展核電步伐，大陸國務院總理李強在8月中旬的國常會上一口起核准包含中核江蘇徐圩一期工程，中廣核廣東陸豐一期工程、山東招遠一期工程、浙江三澳二期工程，國家電投廣西白龍一期工程等在內共五個核電項目，涉及11部核電機組，數量創歷史新高。

國務院 李強 天然氣

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