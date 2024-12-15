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北京企業高層死於指定監視居住 警方撤案、家屬追責

（中央社台北15日電）
北京一家手遊公司總經理邢燕軍被內蒙古警方拘捕後，今年4月3日死於指定監視居住場所內。(取自微信公眾號)
北京一家手遊公司總經理邢燕軍被內蒙古警方拘捕後，今年4月3日死於指定監視居住場所內。(取自微信公眾號)

北京一家手遊公司總經理邢燕軍被內蒙古警方「遠洋捕撈」後，今年4月3日死於指定監視居住場所內。8個多月後，內蒙古警方近日做出撤案決定書，認定這起涉嫌開設賭場案沒有犯罪事實。

綜合法經網等媒體報導，邢燕軍的遺體已在13日火化，其親友、同事19日將在北京為其舉行追思會。有關此案的追責與賠償，等邢燕軍安葬後即將啟動。

邢燕軍47歲，內蒙古人，過世前是優友互動（北京）科技有限公司總經理。2023年11月8日，邢燕軍在內的14名員工因涉嫌開設賭場罪，被內蒙古呼倫貝爾新巴爾虎左旗公安局跨省拘留；37天後，邢燕軍在12月15日被執行「指定居所監視居住」；2024年4月3日上午8時被發現在指居場所死亡。

他的哥哥邢躍軍5月在網上發文要求調查真相。文中說，邢燕軍死亡當天，家屬並未在第一時間接到警方通知，而是在當天傍晚透過各種途徑打聽到人已經死亡。對於警方說其死因是自縊，家屬認為存在大量疑點。

優友互動成立於2018年，由優友（天津）科技有限公司100%控股。邢燕軍是第2大股東和總經理，占股17%。

家屬質疑，呼倫貝爾方面對此案沒有管轄權。優友互動公司註冊地在北京，邢燕軍的戶籍地是北京，經常居住地也是北京，公司在呼倫貝爾沒有展開過業務。

邢躍軍質問：為什麼新左旗公安要跨越1500多公里，將遠在北京的遊戲公司工作人員押回，並凍結公司和高階主管個人名下的銀行帳戶？

家屬質疑邢燕軍是近年「遠洋捕撈」的受害者之一。中國經濟下行，地方財政捉襟見肘，公安機關透過異地執法打擊企業來完成收入目標，被稱為「遠洋捕撈」。

2023年12月15日，新左旗檢察院作出了不批准逮捕決定，理應立刻釋放邢燕軍，或者取保候審。但是，警方把邢燕軍從看守所帶出來，換到了自己的指居地點繼續羈押。

命案發生後，家屬曾多次前往內蒙古交涉，期間經常遇到各種阻撓，歷經半年抗爭。12月6日，新左旗公安局做出撤銷案件決定，確定這起涉嫌開設賭場案，因沒有犯罪事實，決定撤銷。這意味著，邢燕軍公司全案被抓的14人，集體宣告無罪。

第一財經報導，邢燕軍死後，內蒙古自治區檢察院和通遼市檢察院成立了專案組調查此事。

近年來，嫌疑人在「指居」期間死亡的事件並不罕見。

除了邢燕軍案，2022年7月20日，34歲的暴欽瑞在石家莊新樂市醫院死亡。這是他因涉嫌尋釁滋事，被指居的第13天；湖北某連環盜竊案嫌犯袁時宏，也死於指居期間；江蘇泰州一名嫌犯在指居期間被限制飲食和睡眠，後來成為植物人。

法經網指出，「監視居住」通常地點是自己家裡，比拘留更為輕緩、人性化。但「指定居所監視居住」完全不同，適用條件不明確，幾乎沒有束縛，甚至連律師都不知道自己的當事人關在哪里。

中國法學界也不認同指居的作法。中國刑訴法學研究會名譽會長卞建林稱，指居自立法之日起便「飽受詬病，爭議不斷」。他主張應廢除這一制度，恢復監視居住原有的非羈押性質。

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