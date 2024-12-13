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馬英九率團參訪前 中國開放侵華日軍731部隊本部舊址

記者陳政錄／即時報導
今天是大陸的南京大屠殺死難者國家公祭日，位於哈爾濱的侵華日軍第七三一隊罪證陳列館前有民眾擺放花束。中新社
今天是大陸的南京大屠殺死難者國家公祭日，位於哈爾濱的侵華日軍第七三一隊罪證陳列館前有民眾擺放花束。中新社

前總統馬英九將於18日率團訪問大陸，行程包括在黑龍江哈爾濱參加「海峽兩岸青年冰雪節」，還將參訪索菲亞大教堂、「侵華日軍七三一部隊罪證陳列館」等。其中，中國大陸13日在南京大屠殺87周年之際，宣布重啟開放「侵華日軍第七三一部隊本部舊址」，強調要以此警示和教育世人「牢記歷史 勿忘國恥 捍衛和平 開創未來」。

今天是南京大屠殺87周年。2014年，大陸全國人大常委會會議通過決議，將12月13日設立為「南京大屠殺死難者國家公祭日」，此後每年12月13日舉行國家級公祭活動。

今天，位於南京的「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」在儀式開始前，舉行升旗、下半旗典禮，儀式開始時，南京全城鳴響防空警報，汽車、火車、輪船汽笛齊鳴，大陸各地的「愛國教育基地」也同步舉行悼念活動。

其中，位於黑龍江哈爾濱的「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」，一早也有不少民眾前來擺放花束。據大陸官媒中新社報導，在第11個「南京大屠殺死難者國家公祭日」這一天，經過40天籌備，「侵華日軍第七三一部隊本部舊址」也重啟對外開放。

陸媒報導稱，七三一部隊罪證陳列館深刻揭露「日本軍國主義者」在第二次世界大戰期間所犯下的細菌人體實驗、研發細菌武器和實施細菌戰的反人類罪行。

報導也指，「侵華日軍第七三一部隊本部舊址」重啟對外開放，實現了「舊館」與新館陳列互為補充、互為佐證的規劃初衷，形成了新館、舊址、文物、檔案、口述多維度的立體化展示效果。

報導稱，陳列館旨在進一步深挖歷史記憶、展現鐵證史實，提高細菌戰罪行的社會認知，以警示和教育世人「牢記歷史 勿忘國恥 捍衛和平 開創未來」。

位於黑龍江哈爾濱的侵華日軍第七三部隊本部舊址，於13日南京大屠殺87周年之際重啟...
位於黑龍江哈爾濱的侵華日軍第七三部隊本部舊址，於13日南京大屠殺87周年之際重啟對外開放。中新社

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