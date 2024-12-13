我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬季降雪前 車上先備好這些必需的工具

CNN分析：川邀習參加就職典禮是泛太策略起手式

美禁中國大蒜 中外交部酸：大蒜做夢都想不到有威脅

記者陳政錄／即時報導
美國日前通過2025財政年度國防授權法案，其中，禁止美國軍營銷售中國的大蒜，引發關注。示意圖。Pixabay
美國日前通過2025財政年度國防授權法案，其中，禁止美國軍營銷售中國的大蒜，引發關注。示意圖。Pixabay

美國日前通過2025財政年度國防授權法案，其中，禁止美國軍營銷售中國的大蒜，引發關注，美國參議員史考特還主張中國構成「極大威脅」。對此，中國外交部發言人毛寧12日反酸，相信大蒜做夢都想不到，竟能對美國構成「極大威脅」，美國將多個中國產品扣上「國家安全風險」的帽子，只是強推「脫鉤斷鏈」的幌子。

毛寧13日主持中國外交部例行記者會，她說，美國有關政客的謊言謬論引發了中國網友的群嘲。

毛寧表示，相信大蒜做夢都想不到，竟能對美國構成「極大威脅」。從無人機到起重機，從冰箱到大蒜，被美國扣上「國家安全風險」帽子的中國產品越來越多，但是美方所謂的證據和理由哪一條能經得起檢驗？

她認為，世人看得很清楚，這些不過是美國大搞保護主義、濫用國家力量遏制打壓中國發展、強推「脫鉤斷鏈」的幌子罷了。

毛寧說，我要強調，泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，只會加劇全球產供鏈安全風險，最終損人害己，我們奉勸美方一些政客，多些理性常識，免得貽笑大方。

美國眾議院11日通過2025財政年度國防授權法案（NDAA），內容包括美國國防部明年可動用最高3億美元，推進「台灣安全合作倡議」，強化台灣反裝甲、無人機，長程精準打擊、電子戰及反電子戰、水下作戰及綜合防空與飛彈防禦實力等。

美中方面，針對「農業安全和反競爭方面的擔憂」，法案還禁止美國軍營銷售中國的新鮮或冷藏大蒜。其中，美國參議員史考特認為，中國大蒜損害美國農民的利益，破壞農業供應鏈的完整性並危及美國大蒜產業、進而威脅糧食安全。

無人機 參議員 供應鏈

上一則

浙江一醫院領導視察搭手術電梯 還攔下病患 被罵上熱搜

延伸閱讀

美中半導體大戰進入深水區 BBC曝Nvidia成戰場新目標

美中半導體大戰進入深水區 BBC曝Nvidia成戰場新目標
中國外交部拉美、涉外安全事務司 司長換人

中國外交部拉美、涉外安全事務司 司長換人
美東碼頭勞資談判期限將至 川普痛批「自動化」與勞方同陣線

美東碼頭勞資談判期限將至 川普痛批「自動化」與勞方同陣線
接收川普驅逐的移民？ 巴拿馬開條件：除非美國維持援助

接收川普驅逐的移民？ 巴拿馬開條件：除非美國維持援助

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
學者估計中國低收入人群約有9億人。（界面新聞）

中國低收入人口約有9億 6億人月入僅138美元

2024-12-10 11:39
阿塞德（左）2015年接受傅曉田採訪。（取材自X平台）

敘利亞變天／阿塞德曾接受秦剛的情婦採訪 照片被翻出

2024-12-10 10:35

超人氣

更多 >
4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關

4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光
巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪