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美中半導體大戰進入深水區 BBC曝Nvidia成戰場新目標

記者林宸誼／即時報導
BBC指出，中國瞄準輝達顯然是為了在川普即將上任前，向美方秀肌肉。尤其是AI科技已是美中半導體競逐的深水區，作為AI晶片領域的領先企業，輝達正成為美中關係的新戰場。路透
BBC指出，中國瞄準輝達顯然是為了在川普即將上任前，向美方秀肌肉。尤其是AI科技已是美中半導體競逐的深水區，作為AI晶片領域的領先企業，輝達正成為美中關係的新戰場。路透

中國日前以涉嫌違反「反壟斷法」為由，對輝達展開調查，引發全球投資者關注。BBC指出，中國瞄準輝達(Nvidia)顯然是為了在川普即將上任前，向美方秀肌肉。尤其是AI科技已是美中半導體競逐的深水區，作為AI晶片領域的領先企業，輝達正成為美中關係的新戰場。

報導指出，中國宣布對輝達的反壟斷調查時機相當微妙。美國本月初針對包括140家中國晶片公司宣布嚴格的銷售限制，隨即北京也作出反擊，限制向美國出口包括鎵和鍺等關鍵高科技礦物。

有評論稱中國對企業展開此類調查十分罕見，但美國南加州大學法學教授張湖月表示，自川普第一任期以來，中國其實一直將反壟斷法作為報復美國制裁的手段。

張湖月指出，隨著川普將重返白宮，並可能在科技戰中采取更強硬之立場，估計北京很可能會繼續采取类似的报复策略。

英國經濟學人智庫（EIU）科技分析師艾耶（Laveena Iyer）表示，反壟斷調查只是北京對華府出口管制反擊的一種方式。去年美國大廠美光遭中方指控的理由是違反中國本地網路安全規範。

張湖月提到，像輝達、英特爾、蘋果和特斯拉等美國大型企業，在很大程度上仍依賴中國市場，且短期內無退出計劃，因此北京能夠利用多種監管工具，包括反壟斷法和反外國制裁法等手段，來對抗白宮的強硬政策。

張湖月強調，中國也知道這些反制措施，可能是一把雙面刃，恐導致美中經濟進一步脫鉤。他預期，中國將僅選擇與美國展開有限戰爭，利用各種監管工具展示阻止美國行動的能力，但不會造成不可挽回的傷害。

報導稱，隨著地緣政治情勢持續上升，像是台灣的台積電、輝達也開始發現自己被夾在這些美中的利益競爭之間，面臨著兩國在半導體競爭的複雜局面。

輝達 川普 白宮

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