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久違公開現身 馬雲：AI時代帶來的改變超出想像

記者黃雅慧／即時報導
近年行事低調、久未公開露面的阿里巴巴創始人馬雲8日現身支付寶與螞蟻集團20周年活動現場。(取自科創板日報)
近年行事低調、久未公開露面的阿里巴巴創始人馬雲8日現身支付寶與螞蟻集團20周年活動現場。(取自科創板日報)

近年行事低調、久未公開露面的阿里巴巴創始人馬雲8日現身支付寶與螞蟻集團20周年活動現場，並稱未來20年的AI時代能帶來的改變會超出所有人的想像，「因為AI會是一個更加偉大的時代。」

綜合澎湃新聞、界面新聞與21財經等中媒報導，馬雲在會上表示，「今天，我不是為螞蟻過去的20年而來，而是為了螞蟻未來的20年而來。」

馬雲談及AI說，每一個時代都給了每一代人不同的際遇和挑戰，但不是每一個人都能把握住這些際遇和挑戰。「20年前，互聯網剛剛到來的時候，我們這一代人很幸運，抓住了互聯網時代的機遇。從今天來看，未來20年的AI時代能帶來的改變會超出所有人的想像，因為AI會是一個更加偉大的時代。」

馬雲指出，「AI會改變一切，但這不代表，AI能決定一切。技術固然重要，但是未來真正決定勝負的，還是今天我們為這個即將到來的時代做些什麼真正有價值而又是與眾不同的事。」

馬雲稱，「我們未來能做的，依然應該是我們過去20年所堅持的那些，讓科技給每一個普通老百姓的生活帶去進步和改變。我們要讓AI賦能我們的情懷，我們也要讓情懷賦能我們的AI。」

8日是支付寶和螞蟻集團的20歲生日。當天來自全球各地的部分員工相聚在杭州螞蟻集團總部，大會安排有生日嘉年華、時光接力跑、公益志願者活動等。

值得注意的是，螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟8日也宣布螞蟻集團換帥，螞蟻集團總裁韓歆毅將從明年3月1日起正式接任螞蟻集團CEO一職。外界推測新CEO上任可能為明年上市鋪路。

螞蟻集團曾於2020年大張旗鼓招股上市，曾有望創下史上最大規模IPO紀錄，不過後來受到中國監管單位出手整治，因此於2023年宣布整改，而馬雲也放棄對螞蟻的控制權。

AI 螞蟻集團 馬雲

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