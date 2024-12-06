我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮討論拜登為反川普人士提供預先特赦

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

首談陸生「中國台北隊」爭議 國台辦譴責網路霸凌

特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮6日晚間回應「中國台北隊」的爭議，批評民進黨政府夥同網軍與特定媒體進行網路霸凌。圖為朱鳳蓮先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮6日晚間回應「中國台北隊」的爭議，批評民進黨政府夥同網軍與特定媒體進行網路霸凌。圖為朱鳳蓮先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

中華隊在世界棒球12強奪冠，來自復旦大學的一位陸生於參訪台中洲際棒球場時說出致賀「中國台北隊」引起爭議，陸委會表示會對馬英九基金會施以行政處分，大陸國台辦則在6日晚間首度回應此議題，批評民進黨當局夥同特定媒體與網軍進行「網路霸凌」，對此「強烈譴責」，並指大陸和台灣同屬一個中國，「『中國台北隊』的用語沒有任何問題」。

就「中國台北隊」一事，陸委會主委邱垂正4日上午表示，馬英九基金會邀訪陸生，有涉及矮化台灣言論、也違反事前書面承諾的不發表與活動無關的政治性言論，後續將進行「行政處分」，可能會要求主辦單位一段時間內不得再邀請相關團體到台灣交流，禁止期限從6個月至5年都有可能。而大陸國台辦則直到6日晚間才予以回應。

朱鳳蓮以「答記者問」方式指出，民進黨當局夥同島內特定媒體、網軍對大陸高校師生赴台訪問團成員祝賀「中國台北隊」進行網路霸凌，島內民眾普遍表達憤怒和不齒，「我們予以強烈譴責」。她強調，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

朱鳳蓮指出，「『中國台北隊』的用語沒有任何問題」，她批評民進黨當局大張旗鼓借機恐嚇「開展兩岸交流的有關機構」，企圖製造「綠色恐怖」，充分暴露其堅持「台獨」立場、煽動兩岸對立對抗的本性。

朱鳳蓮質疑，「他們這樣惡意阻撓兩岸交流合作，究竟是在害怕什麼？兩岸民眾都看得很清楚，他們在害怕兩岸同胞走近走親、結交情誼，害怕台灣民眾了解大陸的真實情況和大陸同胞的真誠友善，害怕其精心編造的謊言被戳穿，害怕其『抗中牌』失靈」。

她最後提到，「只要是有利於增進同胞親情福祉、有利於深化彼此理解認同的事，我們都會用心用情用力去做，而且一定會做好」，並正告民進黨當局，「任何阻撓破壞兩岸交流合作的圖謀終將失敗」。

民進黨 馬英九

上一則

豪大大雞排退出中國市場

延伸閱讀

「中國台北」風波將被查處 馬辦：我們還是民主國家嗎？

「中國台北」風波將被查處 馬辦：我們還是民主國家嗎？
大陸網友說馬龍進盤絲洞 中山女高抗議 要馬辦正視

大陸網友說馬龍進盤絲洞 中山女高抗議 要馬辦正視
樊振東、全紅嬋不能來？ 陸委會：正常體育活動都歡迎

樊振東、全紅嬋不能來？ 陸委會：正常體育活動都歡迎
新聞評論／陸生要處分、藝人有空間 陸委會標準何在？

新聞評論／陸生要處分、藝人有空間 陸委會標準何在？

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53
薄瓜瓜婚宴出現黑傘組成人牆擋鏡頭。(記者黃義書／攝影)

薄瓜瓜台灣婚禮談到父母 稱薄熙來、谷開來「為大局犧牲」

2024-11-30 03:30

超人氣

更多 >
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除
湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情
節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備

節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備
這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌