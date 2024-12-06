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豪大大雞排退出中國市場

中央社台北6日電
台灣知名雞排品牌豪大大雞排進軍中國市場12年後，今天宣布將於12月31日以前關閉所有中國門市。（取材自中國海峽網）
台灣知名雞排品牌豪大大雞排進軍中國市場12年後，今天宣布將於12月31日以前關閉所有中國門市。（取材自中國海峽網）

台灣知名雞排品牌豪大大雞排進軍中國市場12年後，今天宣布將於12月31日以前關閉所有中國門市。消息傳出後，一度登上微博熱搜榜前3名，引發許多中國「豪粉」表達難過與不捨。

據陸媒每日經濟新聞，雞排比臉大，一口咬下超級滿足，「正豪大大雞排」是很多中國網友的心頭愛。不過，近日傳出將退出中國市場的消息。

「正豪大大雞排關閉中國所有門店」今天衝上微博熱搜榜，引發熱議。

「正豪大大雞排」微信公眾號6日宣布，「各位豪粉們，再見了」，上海新世界城店將於12月26日停止營業；「正豪大大雞排」品牌在中國地區的所有門市將陸續於12月31日前閉店。香港、台灣及海外授權地區門市仍照常經營，歡迎大家前往惠顧。

「正豪大大雞排」聲明說，感恩這12年來的陪伴與支持，期待在未來的某個時刻，能與大家再見。

在聲明下方的留言區，許多「豪粉」表達難過與不捨，「知道這個消息天要塌了」、「真正的從小吃到大」、「最喜歡的雞排，沒有之一」 。他們表示期待再相見。

據官方簡介，豪大大雞排起源於1992年台灣，2010年進入中國。由於山寨橫行，為了加以區分，在名稱前加上「正」字，改為「正豪大大雞排」作為中國地區品牌名稱。

在微博相關討論區，中國網友紛紛懷念「正豪大大雞排」雞排比臉大、堅持不給切，以及當年排長龍的盛況。

不過在「點評網」搜尋顯示，目前，上海只剩下新世界城店一家正豪大大雞排；在無錫仍有少量店鋪。除此之外，中國所剩門市已經很少了。

對於「正豪大大雞排」退出中國市場，中國網友多表示「捲不過了」、「雞排店太多了」；也有網友在點評網反映「口味變了」。

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