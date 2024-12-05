我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8旬婦人遭詐騙50萬退休存款 還因此欠稅近18萬

川普提名前密蘇里州聯邦眾議員龍恩 出任國稅局長

習近平視察信息支援部隊 強調部隊要絕對忠誠

記者陳湘瑾／即時報導
中國國家主席習近平4日視察信息支援部隊，對信息支援部隊第一次黨代表大會的召開表示祝賀。（圖／取自央視）
中國國家主席習近平4日視察信息支援部隊，對信息支援部隊第一次黨代表大會的召開表示祝賀。（圖／取自央視）

中國國家主席習近平4日視察信息支援部隊，對信息支援部隊第一次黨代表大會的召開表示祝賀。習近平表示，要堅持黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，扭住思想根子問題深化思想整風，從嚴正風肅紀反腐，確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。

據公開資料，解軍信息支援部隊於2024年4月19日在北京成立，由中央軍委直接領導指揮，是統籌網絡資訊體系建設運用的關鍵支撐，為共軍兵種結構布局調整改革中新組建的戰略性兵種，習近平今年4月向信息支援部隊授予軍旗並致訓詞。

央視報導，習近平在視察時指出，新一輪科技革命和軍事革命迅猛發展，戰爭形態加速演變，網絡資訊體系在現代戰爭中的地位作用空前凸顯。信息支援部隊首先是一個戰鬥隊，要站在強軍勝戰的高度，充分認清網絡資訊體系建設的極端重要性，認清擔負的歷史重任，加快把網絡資訊體系建設和服務支撐備戰打仗能力搞上去。

針對信息支援部隊的工作，習近平表示，扎實做好網絡資訊體系建設各項工作，聚焦能打仗、打勝仗，優化資訊服務保障方式，推進網絡資訊公共服務平台建設，融合利用好各類數據資訊，高度重視網絡資訊安全防護。持續建立健全工作運行機制，配套完善相關法規制度，打造共建共用共享良好生態，提高網絡資訊體系建設質量和效益。

由於目前信息支援部隊正處在初創時期，習近平指出，要全面加強自身建設，打牢部隊發展根基。信息支援部隊首屆黨委要強化創業意識和開拓精神，把首任首責擔起來，建強一線指揮部和一線戰鬥堡壘，提高黨組織領導力、組織力、執行力。此外，還要加強科學管理，注重分類指導，扎實抓好基層建設，保持部隊正規秩序和安全穩定。

習近平 共軍

上一則

加、墨總統都急找川普談關稅 為何習近平至今沒動作？

延伸閱讀

加、墨總統都急找川普談關稅 為何習近平至今沒動作？

加、墨總統都急找川普談關稅 為何習近平至今沒動作？
習近平會見柬埔寨參議院主席洪森 稱要鞏固中柬鐵桿友誼

習近平會見柬埔寨參議院主席洪森 稱要鞏固中柬鐵桿友誼
習近平會見洪森 稱要鞏固中柬鐵桿友誼

習近平會見洪森 稱要鞏固中柬鐵桿友誼
北約警告川普：若烏克蘭被迫簽和平協議 習近平更有底氣對台動武

北約警告川普：若烏克蘭被迫簽和平協議 習近平更有底氣對台動武

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53

超人氣

更多 >
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
12星座2025年運勢排行 雙子開拓新視野、他家庭事業兩得意

12星座2025年運勢排行 雙子開拓新視野、他家庭事業兩得意
女強人瓊瑤一生甘願為愛臣服 私下性格剛烈

女強人瓊瑤一生甘願為愛臣服 私下性格剛烈
湯普森一家住明州150萬豪宅 妻：有人在威脅他

湯普森一家住明州150萬豪宅 妻：有人在威脅他