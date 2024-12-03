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見美外交智庫 王毅：反對美國在過渡期對台軍售

記者陳政錄／即時報導
中國外交部長王毅（右）在北京會見美國外交政策全國委員會會長兼執行長艾利歐特一行人。（取自中國外交部網站）
中國外交部長王毅（右）在北京會見美國外交政策全國委員會會長兼執行長艾利歐特一行人。（取自中國外交部網站）

美國政權交接之際，中國外交部長王毅3日在北京會見美國外交政策全國委員會會長兼執行長艾利奧特一行。王毅表示，下一步中美關係走向取決於美方的選擇，中方反對美方在過渡期再次對台軍售和擴大非法單邊制裁，他也要求美方嚴守底線紅線不越界，「台灣問題是中國內政」，美方應當恪守「一個中國」的承諾。

美國外交政策全國委員會簡稱NCAFP，設立於1974年，成員包括美國前駐外使節及學界、商界 、公關界領袖，是關切美國外交政策問題的重要智庫之一。

據中國外交部，王毅3日在北京會見艾利奧特一行人。王毅表示，不管美國國內發生什麼變化，中方始終根據相互尊重、和平共處、合作共贏三原則改善和發展中美關係。

他並提到，中美元首利馬會晤中，中國國家主席習近平進一步提出了中美關係的7點經驗和啟示，這既是對中國對美政策的權威詮釋，也是對未來中美關係的期許。

王毅指出，下一步中美關係走向取決於美方的選擇，也有待雙方的努力，希望美方和中方相向而行。

王毅就中美關係提出五點：一是穩定中美關係不動搖；二是確保戰略認知不走偏；三是堅持溝通對話不掉線；四是嚴守底線紅線不越界；五是推動人文交流不倒退。其中，有兩點的內容涉及台灣問題。

據中國外交部，王毅說，中方反對美方在過渡期再次對台軍售和擴大非法單邊制裁，敦促美方多做有利於穩定兩國關係的事情，表示中國的發展是不可阻擋的必然趨勢，中國無意挑戰或取代美國，美國也不要陷入「競贏」中國的迷思。

王毅還說，對話可能無法解決所有問題，但有助於增進了解，避免誤判，並推進合作。「台灣問題是中國內政，中國必須堅定維護國家主權和領土完整。美方應當恪守一個中國的承諾，尊重中國人民選擇的發展道路和正當發展權。」

王毅說，中國將繼續為兩國人員往來提供支持便利，並歡迎更多美國各界人士來華訪問交流。

據中方發布，美方人員表示，在美國政府換屆之際，期待雙方保持有效溝通，繼續展開戰略對話，加強人文交流，穩定美中關係，這對兩國和世界都至關重要。

王毅 軍售 習近平

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