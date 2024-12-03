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中國3大行業協會同時發聲：謹慎採購美國晶片

記者林宸誼／即時報導
繼中國互聯網協會、中國半導體行業協會、中國汽車工業協會3日發聲後，中國通信企業協會也呼籲企業要謹慎採購美國晶片。(美聯社)
繼中國互聯網協會、中國半導體行業協會、中國汽車工業協會3日發聲後，中國通信企業協會也呼籲企業要謹慎採購美國晶片。(美聯社)

美國拜登政府對中國半導體行業，宣布三年來第三波制裁後，中國互聯網協會、中國半導體行業協會、中國汽車工業協會3日同步發聲，呼籲中國企業要謹慎採購美國晶片

快科技報導，中國互聯網協會在聲明中表示，隨著美國出口管制措施不斷加碼，反噬效應也在持續擴大，美國對中管制措施的隨意性對美國企業也造成供應鏈中斷、營運成本上升等影響，影響美國晶片產品的穩定供應。

協會表示，呼籲中國境內企業主動採取應對措施，審慎選擇採購美國晶片，尋求擴大與其他國家和地區晶片企業的合作，並積極使用內外資企業在華生產製造的晶片。

中國半導體行業協會指出，在全球經濟一體化的今天，美國的單邊主義行為不僅損害了中美兩國企業的利益，也極大增加了全球半導體供應鏈成本。

美國對華管制措施的隨意性，對美國企業也造成供應鏈中斷、營運成本上升等影響，影響美國晶片產品的穩定供應，美國晶片產品不再安全、不再可靠，中國相關行業將不得不謹慎採購美國晶片。

中國汽車工業協會強調，美國政府隨意修改管制規則，嚴重影響美國晶片產品的穩定供應，中國汽車行業對採購美國企業晶片產品的信任和信心正在被動搖，美國汽車晶片產品不再可靠、不再安全。為保障汽車產業鏈、供應鏈安全穩定，協會建議中國汽車企業謹慎採購美國晶片。

在3大行業協會發聲後，中國通信企業協會也呼籲企業要謹慎採購美國晶片。

晶片 供應鏈 拜登

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