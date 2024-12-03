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諾魯議長訪問中國 喊積極參與「一帶一路」

記者陳政錄／即時報導
中國全國政協主席王滬寧（右）會見諾魯議長史蒂芬。（取自央視）
中國全國政協主席王滬寧（右）會見諾魯議長史蒂芬。（取自央視）

今年1月與台斷交、改與中國建交後，諾魯議長史蒂芬近日赴中國訪問，他3日分別與中國全國人大委員長趙樂際舉行會談，和中國全國政協主席王滬寧舉行會見，表示諾方堅定恪守「一個中國原則」，感謝中國給予的各項幫助，表態支持並積極參與「一帶一路」建設和三大全球倡議。

據央視，趙樂際對史蒂芬說，今年一月諾魯作出「堅持一個中國原則、同中華人民共和國復交的決定」，中方願以諾方一道，以落實兩國元首重要共識為引領，共同開創兩國關係的美好未來。

趙樂際說，希望並相信諾方將繼續恪守「一個中國原則」，旗幟鮮明支持中方維護國家主權和領土完整，反對「台獨」分裂活動。同時，中方歡迎諾方加入共建「一帶一路」倡議，願進一步深化務實合作，密切人文交流，加強多邊協作，共同推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。

王滬寧表示，中諾復交再次說明，「一個中國原則」是國際社會人心所向、大勢所趨。

史蒂芬則回應說，諾方堅定恪守「一個中國原則」，感謝中國給予的各項幫助，願和中方加強交流互鑑和友好合作，不斷深化兩國人民之間的友誼，促進諾中關係持續發展。

史蒂芬還說，「諾魯作出同中國恢復外交關係的正確決定，是兩國關係發展的歷史性事件」，諾方支持並積極參與「一帶一路」建設和三大全球倡議。

一帶一路 諾魯 華人

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