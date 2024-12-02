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聲稱治癒率逾80% 武當藥王谷抗癌中心遭勒令停業

記者賴錦宏／即時報導
宣傳治癒癌症率高達八成以上的十堰市藥王谷中醫館，已被下令停業，罰款，並遭立案偵查刑事犯罪。（圖／取自澎湃新聞）
宣傳治癒癌症率高達八成以上的十堰市藥王谷中醫館，已被下令停業，罰款，並遭立案偵查刑事犯罪。（圖／取自澎湃新聞）

湖北十堰市武當山藥王谷中醫館，聲稱有治癌秘方能醫百癌，藥費連看診金每月近人民幣1.7萬元。但有患者家人透露，就診患者中已有15人去世，20人病情加劇，質疑該中心虛假宣傳。當地衛建局指出，藥王谷部分人員無資質、涉及虛假宣傳，已被下令停業，遭立案偵查刑事犯罪。

據《新京報》報導，湖北十堰市武當山藥王谷中醫館抗癌中心發起人吳鵬飛，曾拍片聲稱該中心總顧問、民間抗癌大師侯元祥，擁有獨門醫術是「全中國中醫治癌第一人」。影片誇稱，3,000多名患者經侯元祥治療後腫瘤不見了，登記有名有姓的患者治癒率已超過80%。

患者家屬王曉英表示，其兄長王曉波今年2月在山東確診肝癌。在社交平台見到吳鵬飛的影片，於4月到武當山藥王谷求醫，7天梅花灸療程，費用人民幣1萬8,620元。

梅花灸療程結束，病人進入中醫診脈開秘方藥環節。藥王谷有三名坐診中醫，診療價格分別是人民幣1萬6,900元、1萬5,900元、1萬4,900元。

王曉英選了名氣最大、診療費最貴的醫生李漢源為兄長看病，診脈不到5分鐘，便叫他到另一房間領取侯元祥的秘方藥，卻未開具處方單。

王曉波取藥回青島後，按「醫囑」服藥後嚴重腹瀉。家人電話諮詢藥王谷中醫館醫生，被告知是正常現象，聲稱這是「排毒」。服藥半個月體重減了5公斤，到醫院檢查發現肝腹水，住院治療一個多月後去世。

據病友或家屬提供的資訊顯示，包括王曉英的哥哥在內，目前就診的患者中就有15人去世，20人病情加重。其中，1人服秘方藥十天後死亡，14人服藥後在一至六個月期間死亡。

病人及其家屬開始質疑武當山藥王谷中醫館的治癌能力，紛紛向政府有關部門投訴。

據武當山旅遊經濟特區衛健局調查統計，從2024年4月18日開診至5月31日停業，曾於藥王谷中醫館就診的患者共392人。

武當山旅遊經濟特區市場監管局、衛健局展開聯合調查。市場監管部門經調查，發現藥王谷中醫館存在虛假宣傳，以及未依照規定對藥品購進、調配環節進行記錄保存的違法行為，作出責令停止違法行為，罰款人民幣29.6萬元的行政處罰；衛健局調查發現該中醫館存在醫生開展診療活動未依照規定填寫處方、門診病歷等資料，使用非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作的違法行為，作出警告並罰款12.1萬元的行政處罰。

當地市場監管局審查還認為，涉事中醫館涉嫌刑事犯罪，目前案件已移送公安部門。11月11日，武當山旅遊經濟特區公安局指出，藥王谷中醫館涉刑事犯罪已被立案偵查。

十堰 腫瘤

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