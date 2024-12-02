美再禁中國晶片公司 北方華創等多間公司被列實體名單

北方華創等140家中國企業，被美國列入出口管制實體清單。（美聯社）

路透引述兩名知情人士透露，美國周一將對中國半導體產業發起三年來的第三次打擊，包括限制向晶片 設備製造商北方華創等140家公司出口。新的出口限制還針對向中國出口先進存儲晶片和其它晶片製造設備。

此舉顯示拜登 政府阻止中國獲取和生產晶片的能力的最後一次大規模努力，幾周後川普將宣誓就職，路透稱，預計他將保留拜登對中國的許多強硬措施。

最新措施包括限制對中國出口高帶寬存儲器（HBM）晶片，這種晶片對於人工智慧訓練等高端應用至關重要；對另外24種晶片製造工具和三種軟件工具實施新的限制；並對新加坡 和馬來西亞等國家生產的晶片製造設備實施新的出口限制。

消息人士稱，面臨新限制的中國公司包括20多家半導體公司、兩家投資公司和100多家晶片製造工具製造商。美國議員表示，其中一些公司與華為有合作。這些公司將被列入實體名單。

另，美國還準備對已經被列入實體清單的中芯國際實施額外限制。

北方華創還涉嫌在台挖角工程師。稍早，台灣調查局從今年6月起，偵辦八家中企非法在台挖角高科技人才案件，並查出，連續3年登上中國電子信息競爭力百強的「中國北方華創微電子裝備有限公司」涉嫌在台辦事處或台資企業，在台挖角工程師。