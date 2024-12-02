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立陶宛驅逐3中國外交官 中回批立國：一再破壞雙邊關係

中國新聞組／即時報導
2021年11月19日台駐立陶宛台灣代表處正式成立後，中國與立陶宛的關係就陷入低潮。（美聯社）
2021年11月19日台駐立陶宛台灣代表處正式成立後，中國與立陶宛的關係就陷入低潮。（美聯社）

立陶宛外交部上周五（11月29日）宣布，將中國駐該國代辦處的三名工作人員列為不受歡迎人物，要求三人一周內離開立陶宛。中國外交部2日下午以發言人名義發布新聞稿表示，中方對此粗暴挑釁行徑表示強烈譴責和堅決反對。

美國之音報導，立陶宛外交部宣布驅逐三名中國外交人員的理由是他們違反了《維也納公約》和立陶宛的立法，但沒有進一步披露細節。

此前，波羅的海連接北歐與中歐國家的兩條海底電纜於11月17日和18日遭人破壞，其中一條海纜連接瑞典和立陶宛。調查人員將目標鎖定中國散裝貨船「伊鵬3號」，外界質疑電纜是被故意切斷。

儘管在立陶宛於2021年11月允許台設立駐立陶宛台灣代表處後，中國隨即將與立陶宛的外交關係降為代辦級，但外界多認為，立陶宛此次驅逐三名中國外交官，應與連接立陶宛的瑞典領海海底光纖通訊電纜疑似遭中國貨輪切斷有關，不過中國外交部2日下午發布的新聞稿仍將之牽扯上「台灣問題」。 

新聞稿稱，「眾所周知，立方在涉台問題上嚴重違反一個中國原則，背棄兩國建交公報中所作政治承諾，導致中立關係陷入嚴重困難。中立關係降級三年來，立方反而變本加厲，一再破壞雙邊關係。」

新聞稿指出，「中方要求立方立即停止損害中國主權和領土完整，停止為中立關係製造困難。中方保留對立方採取反制措施的權利。希望即將成立的新一屆立政府順應國際社會普遍共識，切實恪守一個中國原則，為中立關係正常化積累條件。」

立陶宛候任總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）日前曾表示，上任後其領導政府將尋求恢復與中國的全面外交關係，修復因台灣在該國開設台灣代表處而造成的裂痕。

立陶宛 瑞典

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