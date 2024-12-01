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中國地方政府財政捉襟見肘 欠薪問題日益增多

中央社台北1日電
中國政府近期出爐多項措施以幫助債台高築的地方政府，但華爾街日報稱所採取的舉措只是杯水車薪。(歐新社)
中國政府近期出爐多項措施以幫助債台高築的地方政府，但華爾街日報稱所採取的舉措只是杯水車薪。(歐新社)

中國政府近期出爐多項措施以幫助債台高築的地方政府，但華爾街日報稱所採取的舉措只是杯水車薪，地方政府部門正在想方設法填補窟窿，例如削減醫療福利和追繳數年前的稅款。

據華爾街日報中文網昨天的報導，中國東南沿海城市汕尾上個月有數十名醫務人員聚集在一家公立醫院大廳要求支付被拖欠的薪資和獎金。一些人身穿醫師袍和手術服，手中舉著寫有「我們要吃飯」的白紙。

在差不多的時間，江西宜春市一些退休職工數週前聚在一起，抗議已有數月未收到養老金。

勞資糾紛在中國雖不罕見，但最近社群媒體出現的類似事件增多，顯示許多地方政府面臨資金緊張的困境。隨著土地出讓等傳統收入來源驟減，一些城市難以應付所背負的人民幣數兆元債務。

報導說，中國政府上月公布多項方案以解決地方政府的巨額債務問題，但相關舉措只是杯水車薪，各地方政府部門正在想方設法填補預算窟窿，包括削減醫保福利和追徵未繳稅款。

據總部設在香港的非營利組織中國勞工通訊，截至目前，中國今年已發生約1200起勞工被拖欠薪資或其他與薪資相關的抗議活動，而去年此類事件逾1600起；而這一數字在2022年約700起，2021年約900起。

中國政府表示，截至去年底，地方政府「需要消化的隱性債務總額」規模為人民幣14.3兆元（約1.97兆美元）；但經濟學家認為隱性債務總額在7兆至11兆美元之間。經濟學家還估計，其中多達8000億美元的債務違約風險較高。

美國加州大學聖地牙哥分校教授史宗瀚（Victor Shih）進行的一項分析顯示，中國一些省份的每月償債額去年一度達到每月收入的125%。

中國政府近期試圖透過一項人民幣10兆元的計畫來解決這個問題，該計畫將地方政府的表外債務置換為旨在減輕財政負擔的新債券。這些債務置換方案推遲了到期日，但並未償還欠款。

史宗瀚表示，這將緩解一些地方政府的現金流壓力，但總體來說影響將相當有限。

預算緊張已導致一些地方的公共服務中斷。在武漢、大連和廣州等城市，公共醫療體系削減了醫療福利；河南商丘一家公車公司去年因資金短缺差點停運；今年夏天在山西大同，當地一處政府機關大門被掛上布條，上面有手寫的標語：「拖欠農民工工資，還我血汗錢」。

地方政府正在透過要求企業核查可追溯到數年前的未繳稅款來尋求收入來源。

報導說，目前為止，中國上市公司今年已報告繳納了約人民幣4.63億元欠繳稅款，其中大部分是企業所得稅和房地產稅，去年所繳納的此類欠稅約為人民幣1.78億元，2023年之前則幾乎為零。

湖北省一家酒類生產企業被告知，需要補繳1994年至2009年間欠繳的消費稅人民幣8500萬元。執法部門還加大了罰款、收費和資產扣押力度以獲取現金。

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