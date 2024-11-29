南韓駐中國大使鄭在浩下月離任 新任大使估將上任

南韓 駐中國大使館 29日表示，駐中國大使鄭在浩的離任儀式將於下月10日在使館舉行。外交界據此預測，新任南韓駐中國大使和中國駐韓大使即將上任。

現任中國常駐聯合國 副代表戴兵甫於11月中被提名為新任中國駐韓大使，南韓前總統室秘書室長金大棋則在10月中被任命為新任駐中國大使。

韓聯社報導，鄭在浩是尹錫悅政府的首任駐中國大使，在任時長2年零4個月。使館方面表示，鄭在浩任期結束的具體日期，以及候任大使、前總統秘書室室長金大棋的履新時間尚不明確。

鄭在浩曾擔任首爾大學政治外交係教授，作為中國政治經濟專家，他在2022年大選競選時期為尹錫悅提供政策諮詢，並於同年4月作為韓美政策協商代表團成員向美方介紹新政府對中國政策。同年4月，鄭在浩獲得本屆政府首任駐中國大使提名，8月正式出任第14任駐中國大使。

南韓政府10月提名金大棋為新任駐中國大使。據悉，中方日前提名現任中國常駐聯合國副代表戴兵為新任駐韓大使。外交界據此預測，鋻於鄭在浩離任儀式時間已經敲定，新任南韓駐華大使和中國駐韓大使即將上任。